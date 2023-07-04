沙特轉會｜艾納斯簽波索域支援C朗拿度　盼以豐厚報價搶曼聯目標

艾納斯（Al Nassr）周二（4日）凌晨時間公布從國際米蘭簽下克羅地亞中場波索域（Marcelo Brozović），Goal.com報道指他的年薪為3800萬歐元。

除波索域外，盛傳艾納斯已睇中曼聯一直求購的國米門將奧拿拿（Andre Onana），有機會為C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）再增添星級隊友。



艾納斯上季四大皆空，聯賽只能屈居亞軍，甚至連亞冠資格也無法取得。他們今季似乎有意擴軍為C朗拿度帶來支援。據著名記者羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，艾納斯今次收購波索域的轉會費為1800萬歐元。

波索域跟艾納斯之間的緋聞已傳了好一段時間，但一直未能落實，如今這名30歲的克羅地亞中場確認加盟，應能幫助艾納斯提升組織及防守表現。根據數據網站Fotmob資料，波索域在2022/23球季的每90分鐘成功長傳及短傳次數均排名意甲第1，同時他的每90分鐘成功搶截次數，也跟迪岩布斯奧（Danilo D'Ambrosio）並列聯賽首位。

薛耶治（Hakim Ziyech）之前一直盛傳會加盟艾納斯，為C朗拿度提供輸送，不過據法國媒體《Foot Mercato》報道，該名摩洛哥國腳因膝傷無法通過體測，艾納斯方面對引進這名球員抱懷疑態度。

波索域上季在意甲有三項數據為聯賽第1位。（Getty Images）

不過艾納斯想要擴軍的意願並沒有因此受到影響，他們將目標放在最近炙手可熱的國米門將奧拿拿身上，與曼聯和車路士一同爭奪這名喀麥隆門將。據《CBS》報道，他們已向奧拿拿提交一份對方難以拒絕條件的報價。

C朗拿度上季加盟艾納斯後，沙特聯賽的知名度隨之大增，加上擁有雄厚資金，數支球隊在今個夏季轉會窗不斷使用銀彈攻勢吸引歐洲著名球星加盟，前利物浦中鋒法明奴（Roberto Firmino）最近也盛傳即將加盟吉達艾阿里（Al Ahli），C朗來季在沙特聯賽，至少將會面對擁有賓施馬和尼高路簡迪的伊蒂哈德（Al Ittihad）。