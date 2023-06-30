英超轉會｜曼聯三度開價後達成共識　美臣蒙特勢高薪投奧脫福

車路士中場美臣蒙特是曼聯今夏頭號目標，三度開價均被拒，縱然紅魔鬼一度傳出放棄追求這名英軍國腳，但不是完全放棄，表明報價仍然有效，只取決於車路士是否接受。經過連番拉鋸後，雙方終達成共識，盛傳轉會費高達6000萬鎊，而蒙特有望成為曼聯其中一位高薪球員。



曼聯的轉會緋聞對象不計其數，哈利卡尼﹑奧拿拿﹑迪格蘭賴斯等，但「開窗」至今仍然未有交收，「BIG 6」其餘隊伍早已有動作，曼聯在這方面跑輸大市。

24歲的美臣蒙特（Mason Mount）是曼聯的頭號目標，過去曾經3度開價，慢慢提升至5500萬鎊，並直言這是最後一次報價，不會再加碼，但這個報價一直有效，決定權落在車路士手上。

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曼聯3度開價求購美臣蒙特，如今終有突破。（資料圖片／Getty Images）

曼聯與蒙特的交易終有突破，雙方達成共識，據英媒消息，車路士接受曼聯的5500萬鎊加浮動條款500萬鎊，轉會費有機會達6000萬鎊。

據報曼聯與蒙特將簽約5年至2028，曼聯有一年的續約選項。這名英格蘭國腳轉投奧脫福後，搖身一變成為「高薪一族」，英國《電訊報》指紅魔鬼開出一紙25萬鎊周薪的合約，加上獎金，蒙特的周薪隨時高達30萬鎊，比起拉舒福特還要高10萬鎊，人工只是僅次華拉尼﹑卡斯米路及查頓辛祖。

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