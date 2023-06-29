轉會專題｜迪基亞續約曼聯變鬧劇　高層猶豫不決致陷尷尬局面

曼聯日前突然「轉軚」，原定迪基亞已接受的減薪合約無效，再開出一紙再低人工的合約。面對效力12年的忠臣，曼聯這種待遇反應兩極，迪基亞在社交網站以一個「打喊露」表情符號說明一切。

曼聯再壓價，迪基亞當然未有回應，合約在周五（30日）就屆滿，再度陷入尷尬，這名西班牙門將在曼聯生涯已不是第一次遇上這種尷尬局面，再次反映曼聯球會內部管理出現問題。



究竟迪基亞是留還是走？（Getty Images）

2015年夏季轉會窗，迪基亞（David de Gea）與時任主帥雲高爾不咬弦，與皇家馬德里無限接近，可惜在轉會窗關上一刻，就發生流傳後世的「Fax機事件」，因皇馬在死線後2分鐘才收到相關文件，最終這宗交易拉倒了，迪基亞被迫留在奧脫福。

「Fax機事件」後，迪基亞留在曼聯仍有不錯發展，紅魔生涯一晃眼就是12年。32歲的迪基亞與曼聯的合約今夏屆滿，早已傳出曼聯要求迪基亞減人工，掙扎過後，迪基亞依然動筆，接受合約，想不到曼聯竟然反口，沒有簽名作實，並開出一份待遇更差的合約。時至今日，雙方仍然未達共識，踏入7月，迪基亞就會成為自由身。

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迪基亞的合約即將屆滿，想不到如今再度陷入尷尬。（資料圖片／Getty Images）

迪基亞效力曼聯12年，立下不少汗馬功勞，如今卻遭受到無情的對待，再一次受傷的迪基亞，當年想走走不了，如今想留又留不下，只好在社交網站以一個「打喊露」表情符號說明一切，也許他已對曼聯死心。

曼聯一方面未與迪基亞續約，即將回復自由身，事件逐漸變成一場鬧劇。倘若迪基亞最終自由身離隊，曼聯又簽不了取替人選，只怪猶豫不決的曼聯高層一手造成。

迪基亞上季是英超金手套獎得主，他偶有失誤，縱然主帥坦赫格依然力撐，但他的腳下功夫難以配合坦帥踢法，故此早有傳言指曼聯有意找來新門將，比克福特（Jordan Pickford）﹑奧拿拿（Andre Onana）﹑大衛拉耶（David Raya）及保奴（Yassine Bounou）也是潛在人選。奧拿拿是唯一一人曾與曼聯方面洽談，但至今「十劃未有一撇」，對其餘3人也未見實際行動。

另一方面，在未有任何新目標前，與迪基亞傾續約是合理之舉，但當對方接受減薪後，才再反口開出更差的合約，感覺就像是想迪基亞知難而退一樣。

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坦赫格多次公開維護迪基亞，但曼聯遲遲未與他達成續約協議。（資料圖片／Getty Images）

說到底，迪基亞的去或留，也是曼聯高層的決定。若決定留迪基亞，那在他續約時簽名作實；若不留迪基亞，早點讓他知道，為自己前途打算，曼聯也有更多時間尋找新門將。不過，曼聯高層們似是從未作出任何抉擇，舉棋不定兼朝令夕改，才會造成如此尷尬局面。

曼聯班主格拉沙家族雖然表明賣盤意向，但拖延多時至今依然未有定案，今夏轉會的資金預算仍是未知之數，若然如英媒所透露的只有1億鎊左右，坦帥當然擔心這個金額會否「使突」？可否羅致所有心頭好？

不止是迪基亞續約，其實曼聯今夏轉會窗緋聞多多，盛傳哈利卡尼﹑美臣蒙特﹑金玟哉及迪格蘭賴斯也是目標人物，但至今仍然未有交收，看到曼聯今夏增兵的現象，相信不少球迷與迪基亞的「打喊露」反應也是一樣。

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