英超轉會｜迪基亞約滿曼聯回復自由身　求購奧拿拿有新進展

撰文：趙子晉
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踏入7月，迪基亞與曼聯的合約正式屆滿，變成自由身，是否留在奧脫福依然未有定案。這名西班牙門將暫時把續約事宜放在一邊，今周末與歌手女友「拉埋天窗」，其餘事情容後再談。
另外，曼聯一直盛傳有意羅致奧拿拿，國際米蘭行政總裁馬洛達透露紅魔鬼對這名喀麥隆門將有意思。

迪基亞（David de Gea）與曼聯續約一事陷入尷尬，當這名32歲西班牙門將接受減薪後，紅魔鬼一方未有簽名落實，《The Athletic》指曼聯在最後一刻反口，再提供一份待遇更差的合約，導致續約事宜至今仍未完成，而迪基亞與曼聯的合約已經屆滿，他已經是自己身球員。

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迪基亞已經與曼聯約滿。（Getty Images）

縱然前途仍然未明朗，但迪基亞一於少理，事關他有人生大事要處理。迪基亞今周末將在西班牙與歌手女朋友Edurne Garcia結婚，12年的姊弟戀修成正果，結束愛情長跑。

迪基亞處理人生大事時，曼聯也十分識趣，好讓迪基亞享受新婚之喜，根據《天空體育》及《ESPN》的消息指，紅魔鬼仍然未放棄與迪基亞續約，球隊希望在他結婚後再傾談續約。

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迪基亞與歌手女友Edurne Garcia今周拉埋天窗。（資料圖片／Getty Images）

另外，盛傳曼聯對國際米蘭門將奧拿拿（Andre Onana）有意思，國際米蘭行政總裁馬洛達（Beppe Marotta）日前接受訪問，承認曼聯方面已表示有意羅致這名喀麥隆國腳，「曼聯曾經表達過對奧拿拿的興趣，或許在未來數天收到報價，屆時我們與球員將作出相應回應。」

根據意大利記者Alfredo Pedulla消息，曼聯方面開出4500萬歐元的轉會費加上附加條款，但國米方面的目標價為5000萬歐元。

國米CEO承認曼聯對奧拿拿有意思。（資料圖片／Getty Images）
坦赫格與奧拿拿會否有機會在曼聯再度合作？（資料圖片／Getty Images）
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