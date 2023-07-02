轉會｜迪基亞約滿曼聯傳C朗球隊欲接手　紅魔鬼留言賀結婚遭圍插

西班牙門將迪基亞（David de Gea）在效力曼聯12年後，合約日前正式屆滿，尚未與曼聯簽下新約的他回復自由身，有傳其前隊友C朗拿度效力的沙特阿拉伯球隊艾納斯有意簽下他。

迪基亞還有不足一周便會在家鄉西班牙與藝人未婚妻Edurne Garcia結婚，Edurne在社交網站分享了兩人的婚照，獲曼聯留言祝福，但更精彩的是球迷的回應；同時，一名曼聯球迷相當用心地剪接了一條109分鐘的迪基亞犯錯精華，也引來熱烈迴響。



迪基亞在曼聯的舊合約周薪據報高達37.5萬英鎊，而主帥坦赫格不願再讓他高薪續約，有傳要求他大幅降薪至每周20萬英鎊，令雙方談判陷入僵局。迪基亞周六（8日）便會在家鄉西班牙與未婚妻Edurne完婚，曼聯也在周五（6月30日）表示「對這位效力多年的門將，會繼續開放談判空間」，英國《鏡報》指曼聯會待他完成人生大事後，再繼續談續約。

迪基亞與曼聯的合約屆滿，早前有傳他本身已簽下新約，但球會終改變主意。（Getty Images）

技術上已回復自由身的迪基亞，當然也不乏追求者，英國《每日郵報》報道，C朗目前效力的沙特阿拉伯球隊艾納斯，也有意簽入迪基亞，並願意開出較曼聯高的25萬英鎊周薪，但這數字仍遠不及迪基亞在曼聯的舊合約。

曼聯球迷對迪基亞的意見則兩極，一名曼聯球迷相當「神心」，剪接了一條長達1小時49分鐘的迪基亞失誤片段放上Twitter，影片標題是David De Gea: Fraud（迪基亞：水貨），製作非常認真，開首除了有自製的英國電影分級委員會（BBFC）評審畫面，也有警告字句：「需要家長指引。適合大眾觀看，但有些場面或不適合已飽受煎熬的曼聯球迷」，影片上傳不足一天已獲逾2萬讚好，帖子的觀看次數更已逾1250萬。

名為EriksButcher的曼聯球迷上載一條109分鐘的迪基亞犯錯精華：

不過回覆影片的留言中，不少都支持迪基亞，更有曼聯球迷留言道：「我還記得我們表現最差的球季，迪基亞很多次都幫我們保住面子。上載一條109分鐘的影片去詆譭迪基亞是（你作為曼聯球迷的）低點，也是恥辱。」

迪基亞則未有對於自己約滿曼聯公開表態，其未婚妻Edurne周六（1日）在Instagram上載了兩人的婚照，除了阿古路、馬斯巴查、沙治羅拔圖和馬高斯阿朗素等球星留言外，有趣的是曼聯官方IG帳號也留言，以西班牙語送祝福，立刻引來逾千球迷回覆這留言，當中不少都在痛罵曼聯對待迪基亞的方式，更留下多個「中指」表情符號。