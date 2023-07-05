巴西足總主席爆響口　安察洛堤明年夏天帶隊踢美洲盃｜足球

巴西足總主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）披露，皇家馬德里主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）將會在明年夏天接掌巴西國家隊，帶領球隊出戰美洲國家盃。在安察洛堤上任前，富明尼斯教練迪尼斯（Fernando Diniz）會兼任巴西主帥，帶領球隊踢世界盃外圍賽。



泰迪在世界盃後請辭，之後巴西一直未請到教練。（Getty Images）

巴西在去年底世界盃8強不敵克羅地亞後，主帥泰迪（Tite）請辭，之後帥位懸空，由U20國家隊教練文尼薩斯（Ramon Menezes）兼任。巴西足總在當地時間周二晚宣布，富明尼斯教練迪尼斯將兼任巴西國家隊教練，帶領球隊由9月起出戰世界盃外圍賽，直至明年夏天卸任。

富明尼斯教練迪尼斯會兼任巴西主帥，直至安察洛堤上任。（Getty Images）

巴西足總主席艾拿度洛迪古斯披露，迪尼斯是安察洛堤執掌巴西前的過渡人選，他說：「迪尼斯的比賽計劃跟安察洛堤很相似，後者將會帶領球隊踢美洲盃。我不會稱呼他為暫代主帥，他上任後，會負責巴西國家隊過渡到安察洛堤的工作。」

安察洛堤現為皇馬教練，合約到明年夏天屆滿。（Getty Images）

艾拿度洛迪古斯沒有透露其他安察洛堤接掌巴西的細節，皇家馬德里方面亦未有公布。安察洛堤與皇馬尚有一年合約，而明年美洲國家盃將於6月舉行。64歲的意大利籍教練安察洛堤，由90年代起開始教練生涯，曾經擔任意大利國家隊教練沙基的副手，之後執教過多間頂級的歐洲大球會，這將會是他首次出任國家隊主帥。