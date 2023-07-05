轉會｜巴塞4000萬歐元買「新朗拿度」　皇馬截糊搶「土耳其美斯」

據ESPN及Goal.com報道，巴塞隆拿即將以最高4000萬歐元，高價簽下一名只有18歲的「新朗拿度」域陀洛奇（Vitor Roque），而且足球記者羅曼奴表示，巴塞向他開出的合約違約金更高達10億歐元。

不過同時間，巴塞一直想要簽下的另一名新星、有「土耳其美斯」之稱的古拿（Arda Güler），則被皇馬截糊搶走。



域陀洛奇這個名字或許大家並不熟悉，其實過去曾傳出曼聯及熱刺均有意羅致。他年紀輕輕，18歲便已經是巴甲球隊帕拉尼恩斯（Paranaense）主力，今季聯賽目前13場入7球，各項賽事包括南美自由盃在內，上陣29場攻入15球，出色表現也讓他在今年3月被巴西國家隊徵召，且在同月25日面對摩洛哥的友誼賽中首次為國家隊披甲。

域陀洛奇年紀輕輕，已是巴甲球隊主力之餘，更獲巴西國家隊徵召。（Getty Images）

早在上個月初，西班牙《阿斯報》便稱他將與巴塞達成協議，著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在周三（5日）凌晨報道，域陀洛奇的轉會文件已經完成，將於數天內簽署一份長期合約，並會在2024年1月正式加盟。之後他再補充該名巴西球員自4月起便只想加盟巴塞，而促成這筆轉會的關鍵人物，是即將成為巴塞體育總監的名宿迪高（Deco），不過更令人驚訝的是，巴塞向他開出的合約中，違約金高達10億歐元。

報道指巴塞名宿迪高是促成今次轉會的關鍵。（Getty Images）

當然，現今足球轉會市場的轉會費早已高得嚇人，違約金價格也是瘋狂得沒什麼參考價值，不過這名18歲的小將在轉會網站Transfermarkt上目前估值為1800萬歐元，能讓巴塞隆拿交出4000萬歐元（Goal.com報道為3000萬歐元）搶購，表示他應有過人之處。

曾帶領巴西國家隊贏得2002世界盃的教頭史高拉利（Luiz Felipe Scolari），在去年10月曾大讚這名有「新朗拿度」之稱的球員與眾不同：「他只有17歲，但其身體、心理質素和技術，讓他看起來像個22、23歲的球員。作為一名中鋒，他擁有良好的護波能力、迅速、而且也能參與到球隊的組織當中，因此他極難防守。」

域陀洛奇身體強壯，除能背身持球以外，也不時將對手撞得人仰馬翻。（Getty Images）

由於洛奇主要位置是「9號位」的中鋒，因此今次轉會巴塞，也被認為是用來培養成利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）的接班人，不過同時他也能勝任右中場或翼鋒的位置。

域陀洛奇的表現精華片段：

皇馬截糊搶「土耳其美斯」

巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）較早前便曾表示過球會有三名想要收購的球員，除域陀洛奇外，古拿亦是其中之一。此子目前效力土超勁旅費倫巴治，因是左腳球員且技術出眾，獲當地媒體稱為「土耳其美斯」。只是據《阿斯報》等多間媒體報道，皇馬已率先以2000萬歐元觸發其解約條款截糊收購，當中包括20%的轉售條款。

古拿今年同樣只有18歲，自去年起已是土耳其國家隊成員，而且在上個月面對威爾斯的歐國盃外圍賽中取得處子入球；球會方面，他上季為費倫巴治上陣20場聯賽，貢獻4個入球及4次助攻，WhoScore.com給予他平均評分為7.28。