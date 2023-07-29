欣澳長索島｜鹿頸村連島沙洲無死角靚景 親水落石灘要小心潮漲
撰文：雞丁暟遊天下
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鹿頸村的北面係鹿頸灣同無人島「長索」，東面係陰澳灣，西面係陰仔灣。雖然附近地方（例如欣澳站）已經被發展，但村內仍然保留鄉村嘅風貌，而長索是一座無人居住的連島沙洲，潮退時有沙洲與對岸的陰澳鹿頸村相連。
距離：4.3 公里； Google時間：52 分鐘
離開欣澳MTR A出口，接向左行沿海邊出發。旁邊不時有火車經過。這些浮木就是遊人必到的打卡位。留意右方有入口轉入鹿頸村。（重要分支）經過幾戶人家便到碼頭。任何角度都有靚景。片石都是暟暟最愛的遊戲之一。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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低頭穿過碼頭的底部，便可再到另一個石灘，亦是我們此行的終點。如遇上潮漲，切勿走出去。同蟹仔玩遊戲。一定要將牠們放回大自然呀。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】