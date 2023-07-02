深井行山｜青龍頭起步訪歷史建築圓墩古村 打卡大草地小橋流水
撰文：CATT’S BLOG
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低氣壓在外圍擾攘，天文台預報周中仍是有雨，小組安排平緩路段，青龍頭起步，上圓墩徑。
（出發日期：2023年6月7日）
早上天晴有雲，搭車到荃灣轉96M小巴到青龍頭村口早餐，上午9點40分起步沿村路上行至大欖郊野公園範圍，轉左入引水道步至岔口，過引水道上行至民安營──圓墩古村舊址，現已列為三級歷史建築，村前一塊大草地有一群牛牛在吃草，青青蔥蔥的很美，看過古村沿小路穿過民安營轉入圓墩徑，步至岔口轉走大欖自然徑，在自然徑漫步期間灑下雨來，原想到吉慶橋的，天氣太悶熱又灑過雨，算了輕鬆點改走林道在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，青龍頭起步上圓墩徑👇👇👇
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休後轉入清快塘，經喜香農場下深井村享用下午茶，今日走約11多公里，四小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，轉入清快塘下深井村👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
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