羽毛球｜黃永棋首當港隊教練鬥智鬥力　「與腎上腺素角力的旅程」

港隊羽毛球男單前任主教練黃達明突然辭職，到新教練黃綜翰接任，兩名馬來西亞籍教頭中間有一段空窗期，伍家朗特意找來「大師兄」黃永棋回歸助拳，帶領出戰加拿大公開賽。黃永棋透過社交網站表達首度督師的感受，坦言做教練比當運動員更緊張。



港隊羽毛球男單主教練的位置有變動，黃永棋特意回歸港隊，暫任教練帶領伍家朗及李卓耀出戰，這名「大師兄」首度領軍戰加拿大公開賽，可惜兩名港將皆無緣8強。

黃永棋暫任港隊教練領軍出戰加拿大公開賽。（Facebook截圖）

黃永棋在賽事結束後，透過社交網站表達首度督師的感受，直言心情比親自落場還要緊張，「這星期第一次以港隊教練身份到加拿大，帶家朗和卓耀比賽，是一趟與腎上腺素角力的旅程。緊張，是因為不想辜負他們的信任，而落場坐在教練席的一刻，我深深體會到教練一職的真實感。原來在背後支撐一個運動員，和我自己作為運動員相比，在賽場上緊張程度並無二致，但卻要比選手時期的我，頭腦更冷靜、思想更集中。」

場邊擔任教練責任重大，既要研究對手打法，又要照顧球手心態，這份工作不易做，但黃永棋甚為享受，「賽前花了頗長時間研究對手，因為我需要臨場察覺到對方的變化，並制定對應策略，給予家朗和卓耀最大的信心。畢竟是過來人，我明白關鍵時刻勝負往往取決於心態，所以我的的一字一句都格外小心，以簡潔的字句鼓勵他們。我喜歡這份工作，在高處俯瞰全局，與對方鬥智鬥力，才可令運動員安心拚搏。」

黃永棋直言做教練比做運動員緊張。（Facebook截圖）

戰畢今站後，黃永棋與兩名港將都有作出檢討及總結，在未來數站再出發。從加拿大回港後，黃永棋將留在港隊協助新教練黃綜翰，他表示曾在球員時代交手，形容對方十分強大，其經驗必定能夠港隊進步，而他也會盡力協助，希望助伍家朗及李卓耀在亞運及奧運爭取佳績。