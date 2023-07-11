溫網｜16歲少女爭議中走完神奇之旅　轟裁判「佢判錯，我唔握手」

16歲俄羅斯球手安祖娃（Mirra Andreeva）由外圍賽晉級，首次打入溫網正賽，再連過3關，闖入16強，可惜直落3盤不敵姬絲（Madison Keys），神奇之旅告一段落。

在第3盤的第8局出現爭議一刻，裁判指控安祖娃在正手救波後故意扔拍，罰她一分，令到姬絲獲得match point機會，而姬絲亦把握到，取得今場的勝利。安祖娃賽後十分不滿，指裁判出錯，拒絕與之握手，她堅稱無意扔拍，只是滑倒後鬆手跌拍。



安祖娃在第2盤結束時向自己的座位扔拍，被裁判警告一次。到第3盤的第8局，當時她先輸兩盤，局數落後2：5，她用正手救波後，有點失平衡，握拍的右臂轉了一圈，球拍從手中飛出去。

安祖娃首次打入溫網正賽，16強止步。（Getty Images）

裁判認為她又扔拍，所以罰她一分，令姬絲獲得match point機會。最後，姬絲贏6：3、7：6及6：2打入8強。

「這是一個錯誤的判決。」安祖娃說：「我沒有扔拍，我是滑倒，之後跌出來。」

「這是爭議性的一分。」她說：「我沒有故意扔拍，我是滑倒，我還以為會向前跌倒。」

安祖娃向裁判投訴。（Getty Images）

「或者我的動作看來像扔拍。我不知道。我還未看片段。」

為何賽後拒絕與裁判握手？安祖娃說：「她沒有作出一個正確判決，所以我不想跟她握手。」

【大家覺得她是扔拍還是跌拍？】