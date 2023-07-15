粉嶺行山｜逆行南涌郊遊徑打卡屏南石澗石橋　要留心石澗水瀑水勢

高空擾動下，今周天氣仍然不穩，有大驟雨，小組安排行南涌郊遊徑，線路不長及好走，粉嶺站集合。

（出發日期：2023年6月28日）



早上9點在粉嶺站搭56B小巴到丹竹坑，新屋仔下車，村口有涼亭及公廁，整理一下等齊人就起步，車路步至南涌郊遊徑入口，在南涌徑牌拍過大合照，開始沿石級上行。

南涌徑是由丹竹坑至南涌，頭段全是石級上坡路，有林蔭慢慢走好舒服，約40分鐘到一山坳位，前方有一棵楊梅樹，小休一會再往前走就到平頂坳。到達平頂坳剛好下雨，打傘前行不遠開始下山，一會雨又停了，沿郊遊徑下行經老龍田下石橋位大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，新屋仔起步上平頂坳👇👇👇

+ 42

休後繼續下行至郊遊徑出口左行經村路步至鹿頸路，經廟徑、鹽灶下村出沙頭角公路搭巴士回粉嶺散隊，今日路不長約8公里，不用4小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，下行郊遊徑至鹿頸路👇👇👇

+ 12

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】