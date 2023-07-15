粉嶺行山｜逆行南涌郊遊徑打卡屏南石澗石橋 要留心石澗水瀑水勢
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
高空擾動下，今周天氣仍然不穩，有大驟雨，小組安排行南涌郊遊徑，線路不長及好走，粉嶺站集合。
（出發日期：2023年6月28日）
早上9點在粉嶺站搭56B小巴到丹竹坑，新屋仔下車，村口有涼亭及公廁，整理一下等齊人就起步，車路步至南涌郊遊徑入口，在南涌徑牌拍過大合照，開始沿石級上行。
南涌徑是由丹竹坑至南涌，頭段全是石級上坡路，有林蔭慢慢走好舒服，約40分鐘到一山坳位，前方有一棵楊梅樹，小休一會再往前走就到平頂坳。到達平頂坳剛好下雨，打傘前行不遠開始下山，一會雨又停了，沿郊遊徑下行經老龍田下石橋位大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，新屋仔起步上平頂坳👇👇👇
+42
休後繼續下行至郊遊徑出口左行經村路步至鹿頸路，經廟徑、鹽灶下村出沙頭角公路搭巴士回粉嶺散隊，今日路不長約8公里，不用4小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，下行郊遊徑至鹿頸路👇👇👇
+12
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
大美督行山｜短遊家樂徑打卡十二生肖 一小時內行完順便踩單車深井行山｜青龍頭起步訪歷史建築圓墩古村 打卡大草地小橋流水油塘行山｜鯉魚門心願樹、石礦場打卡 登魔鬼山初行者不宜走捷徑馬灣行山｜大嶺頭俯瞰小島海峽迷人景致 打卡隱世小沙灘製作沙畫大嶼山行山｜南大嶼郊遊徑下坡路較平緩 連日有雨橫過水澗要留神長洲行山｜長洲碼頭出發尋訪白色鳥居 走過小長城沿途賞海景奇石
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】