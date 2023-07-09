大美督行山｜短遊家樂徑打卡十二生肖　一小時內行完順便踩單車

大美督位於大埔區船灣淡水湖旁（主壩北端），八仙嶺南麓，南望吐露港，遙望馬屎洲，而「大尾篤家樂徑」是一條「只有一公里」的山徑，當中設有四個觀景台可以遠望不同景色和日落，沿路更有十二生肖的圖案刻劃在標示柱上，為短短的旅途增添樂趣，絕對是一條合家歡的路線。若有時間不妨可以一家人踩單車或玩腳踏船，絕對是一個半天遊的好推介。

距離：1.4 公里；Google時間：23分鐘



乘小巴20C/20R或九巴75K在大美督的巴士總站下車，在旁邊的公廁作起點。剛巧一下車便有人準備帶鸚鵡曬太陽。在公廁旁的指示牌步行往「船灣淡水湖」方向，中途會見到有士多（租腳踏船的地方）。

步行5-10分鐘已經到達家樂徑起點，記得「自己垃圾，自己帶走」！全程只有一個分支，建議先選右方，走一圈後也會返回起點。第一個景點觀景台可以望到錦錦的主壩，更有幾隻鷹上空盤旋。之後一直會見到十二生肖的標示柱。第二個景點可以遠望「六鄉」，一片萬里無雲。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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第三個景點有「縮小版」標高柱，連暟暟都可以自己行上去！旁邊起伏不定的八仙嶺山峰亦十分壯觀。最後一個景點便是鹽田仔，之後再步行10分鐘便輕鬆完成行程，返回剛才的起點。整條行山路線不用一小時便完成，當然要繼續放電啦！烈火戰車衝呀！二人同行，一人免費。（爸爸特訓系列）（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】