羽毛球｜安賽龍因傷退賽反被罰款　大馬男雙組合已拆夥都要罰

丹麥羽毛球「一哥」安賽龍（Viktor Axelsen）日前透過社交網站發文，向世界羽聯（BWF）大控訴，直斥被賽會無理罰款外，更指BWF有「拖數」的習慣。安賽龍並非單一受害者，原來馬來西亞組合也無端端收罰單。



安賽龍早前在印尼公開賽傷癒復出，隨即奪冠。（資料圖片／Getty Images）

因左腳大腿受傷而避戰的安賽龍，原定在6月初的新加坡公開賽復出，可惜因為要更長的休養時間而稍為延後復出的時間，故決定退賽。

因為安賽龍退出新加坡賽，世界羽聯早前向丹麥羽總發信，指這名世界一哥無故缺席違反賽例，向他罰款5000美元。安賽龍日前透過社交網站發文反擊BWF，表示退賽是因為接受康復訓練，並準備翌周舉行的印尼公開賽。安賽龍表示機票﹑酒店及來回機票已花了近5000美元，加上沒有正常的康復訓練，根本無法出戰新加坡賽。

因養傷而退賽，無故被世界羽聯罰款，安賽龍已經「一肚火」，有件事卻令他火上加油，「諷刺的是，至今仍未收到印尼賽的獎金，這筆獎金理應早已在球員的戶口。」

安賽龍因傷退賽反被罰款。（資料圖片／Getty Images）

當安賽龍在社交網站炮轟BWF後，引起其他球員的共鳴，原來馬本西亞的男雙組合吳世飛／Nur Izzuddin也是受害者。馬來西亞羽總代表蔡翰晶（Michelle Chai）回應安賽龍的貼文，表示他們同樣因為缺席新加坡賽而收到罰單，但這對大馬組合當時已經拆夥，同時建議BWF需要以時間﹑成本等方面先作考慮，再決定是否罰款。

有趣的是，這對大馬男雙組合在今年1月的印度公開賽後，因戰績不佳而拆夥，但兩人卻在現在進行的美國公開賽再度合作。