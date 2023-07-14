高爾夫球｜港隊奪青少年世錦賽女子團體冠軍　將登A級精英項目

香港高爾夫球代表隊近一年佳績連連，周四（13日）再有劉弦（Arianna Lau）和韓紫琳（Sophie Han）在IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽，勇奪女子團體賽冠軍，兩人更在個人賽並列亞運，成績也令高爾夫球達香港體育學院A級精英項目的資助要求。



青少年世界高爾夫球錦標賽在7月11至13日舉行，劉弦和韓紫琳出戰女子15至18歲組別，兩人分別打出低標準桿10桿的422桿（137-144-141），合力奪得15至18歲女子團體賽冠軍，同時於15至18歲女子個人賽並列亞軍，戰績極佳。

加上許龍一此前在香港舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為首名奪得亞洲巡迴賽冠軍的港將，同時獲得稍後展開的英國公開賽參賽資格，高爾夫球總會稱：「中國香港高爾夫球協會（前為香港高爾夫球總會）欣然宣佈，香港高球手近年的傑出表現已達到香港體育學院（體院）要求的水平，令高球於2025年將歷史性升格為體院『A級』精英體育項目。」

許龍一早前奪得國際都會錦標賽冠軍，創下歷史。（公關提供）

要成為A級精英項目，需在「精英資助」評核準則中獲得10分或以上，當中計算成年及青少年組別國際賽事的成績，及需在過四屆及未來兩屆最少三次成為奧運或亞運體育項目，若在多於9人或隊的青少年世錦賽中獲得獎牌，便可一口氣獲6分。