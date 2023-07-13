田徑亞錦賽｜呂麗瑤跨入決賽 爭首面亞錦獎牌｜附免費直播連結
撰文：葉詩敏
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亞洲田徑錦標賽於曼谷舉行，今天（13日）是次日賽事，香港女子100米跨欄好手呂麗瑤在初賽跑出13.33秒，總成績排名第5晉身今晚的決賽，將力爭首面亞錦獎牌。
原於2021年於杭州舉行的亞洲田徑錦標賽因疫情取消，今屆賽事相隔一屆重臨曼谷，本屆賽事也成為2023年世界田徑錦標賽資格賽之一。
雅加達亞運銅牌得主呂麗瑤，曾在2019年多哈亞錦賽決賽以13.32秒名列第4，雖然無緣獎牌，仍刷新了個人最佳時間（PB）。
今年4月，她在香港錦標賽突破4年樽頸，以13.27秒打破多哈亞錦賽跑出的最佳成績，上月亦在全國田徑大獎賽勇奪金牌。
狀態勇銳的她今早出戰視為杭州亞運前哨的亞錦賽，於初賽跑出13.33秒名列小組第3，以總成績第5晉身今晚6時35分的決賽，力爭個人首面亞錦獎牌。另一港將盛楚殷則在到埗後因傷缺戰。
同日的男子110米欄初賽，港將李嘉耀和梅政揚分別以14.36秒和14.38秒列小組第7，無緣晉級。
此外，男女子短跑好手將在下午5時10分展開的100米初賽登場，女將梁筠宜、江浚淇以及男將李康傑、石錦程力爭突破個人最佳和晉級。鍾慧欣和黃浣嵐亦在下午的女子跳高決賽亮相。
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