女足｜愛爾蘭世盃前收壞消息　主將友賽遭攔截受傷　教練拉隊離場

女子世界盃決賽周下周四（20日）開鑼，各支球隊密鑼緊鼓作最後準備的同時，都要確保麾下健健康康，才可「夫添」戰世盃。

愛爾蘭女足周五（14日）與哥倫比亞的一場閉門友賽中，主將奧蘇莉雲被粗野攔截需要立即送院，愛爾蘭主教練嘗試與對方調解但不果，最終決定拉隊離場，僅戰20分鐘腰斬收場。



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雙雙打入女子世界盃決賽周的愛爾蘭及哥倫比亞，周五在澳洲布里斯本進行閉門友賽，哥倫比亞早段已有兇狠攔截，隨後主將奧蘇莉雲（Denise O'Sullivan）更被踢傷，愛爾蘭主教練彼爾（Vera Pauw）最後決定拉隊離場，今仗友賽僅戰20分鐘便腰斬。

愛爾蘭女足為世界盃作最後準備。（Twitter截圖）

愛爾蘭一方擔心奧蘇莉雲的傷勢嚴重，隨即送往醫院作進一步檢查，幸好這名愛爾蘭主將沒有骨折，只是傷及軟組織，有望趕及在首仗對東道主澳洲復出，愛爾蘭教練彼爾今早接受訪問，也鬆一口氣，「她（奧蘇莉雲）有可能是重傷，當她被送往醫院時，她依然抱有希望，幸好照X光後發現沒有骨折，未來48小時非常重要，但如今說復出是言之尚早。」

奧蘇莉雲是愛爾蘭的主將。（資料圖片／Getty Images）

彼爾談及今場友賽，她直言開賽時雙方互有攻勢，是強度甚高的友賽，但對手突然間攔截變得粗野，然後奧蘇莉雲就被踢傷。彼爾坦言，她們不是擔心身體接觸較多的賽事，就必須要符合球例，但哥倫比亞球員的犯規已是超出球例。

「當時我意識到，今場賽事的走勢是不對的，該次犯規有機會造成嚴重受傷，所以我保持冷靜，再向對方教練說：『我們大家都要踢世界盃，你可不可以控制一下你的隊員？』他只是說：『我們沒有犯規。』然後我再向他們的領隊問同一個問題，對方說她們沒有傷害別人的意圖。」

愛爾蘭教練彼爾決定拉隊離場，保護球員們。（資料圖片／Getty Images）

彼爾向對方的教練及領隊試圖調解不果，當她看到麾下的狀態時，她決定拉隊離場，「當時球員們十分難過，而我執教多年來，是首次看到球員們感到如此害怕，她們擔心自己的人身安全。」彼爾先安撫球員們的情緒，其後再知會愛爾蘭足總的管理層，而與技術總監商量後，他支持彼爾的決定，然後再向球證講述情況後離場。

哥倫比亞足總隨後就事件發聲明，「哥倫比亞與愛爾蘭的友賽腰斬，因為愛爾蘭方面在23分鐘後決定離場，雖然比賽期間一切也是依照規則，但我們都尊重對手的決定。」

愛爾蘭被編入B組，將與東道主澳洲﹑尼日利亞及加拿大同組；哥倫比亞則在H組，與德國﹑摩洛哥及韓國爭出線，首戰將鬥韓國隊。