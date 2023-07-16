英超｜迪格蘭賴斯談加盟阿仙奴主因　一套紀錄片成關鍵

阿仙奴終於官宣迪格蘭賴斯（Declan Rice）加盟，這位英格蘭國腳接受「兵工廠」官網訪問時，談及自己選擇阿仙奴的主因。



迪格蘭賴斯在訪問中，講到因為與韋斯咸關係深厚，曾覺得難以離開，但同時談及令他決心加盟阿仙奴的原因：「但我的生涯只有一次，我很相信米基爾（阿迪達）建立的球隊。」

賴斯道，一直有留意阿仙奴過去兩季展現出的進步，「不僅是上季，還包括前一季，他們排第5名，但能看到米基爾為球隊建立的風格，上季他們表現得很出色，除了曼城之外，幾乎每一隊都被他們橫掃了。」

迪格蘭賴斯接受阿仙奴官網訪問時，多次提到阿迪達的名字。（阿仙奴官網）

在整個訪問中，賴斯多次提及阿迪達的名字，「有米基爾、看到他的工作方式、整支球隊也很年輕，這間球會散發的能量，和帶領阿仙奴回歸輝煌的挑戰，對我來說意義重大。」他又道：「我很期待（跟阿迪達合作），透過阿馬遜的紀錄片，能深入地看到他的工作方式，他如何與球員合作——不僅是以教練身份，他也會從球員的心理角度出發，去幫球員改善，他是我加盟阿仙奴的一個極大原因。」

賴斯對於跟阿迪達合作充滿期待：「我知道他會讓我發揮到最佳的一面，我還能提升很多層次，我覺得他正是那個能幫我提升的領隊，真的很期待跟他合作。」