足球｜文迪經歷近兩年審判洗脫強姦罪名　普巴、迪比高調發聲支持

前曼城球星班捷文文迪（Benjamin Mendy）強姦案，經過接近兩年的審訊後，於周五（14日）落幕，文迪1項強姦及1項企圖強姦罪被判無罪，加上今年1月時脫罪的另外7項指控，他身負的所有罪名均被洗脫。

據英國廣播電視公司（BBC）報道，當陪審團主席在庭上宣讀無罪判決時，這位前法國國腳淚流滿面。事後迪比（Memphis Depay）在社交網站上貼出長文支持文迪，認為他在這幾年間受到不公平對待，前國家隊隊友普巴（Paul Pogba）亦為其發聲。



目前28歲的班捷文文迪，被指控在2020年10月，於價值400萬鎊的豪宅中襲擊一名24歲女子；同時他亦被指控兩年前在家中意圖強姦一名29歲女子。由6男6女組成的陪審團，在經過3小時15分鐘的討論後，得出文迪無罪結論。

他在離開法庭後，對記者說了一聲「Alhamdulillah」便離開，這句阿拉伯語的意思是「讚美上帝」。

報道指文迪被判無罪一刻即淚流滿面，離開法庭後說了一句「讚美上帝」後便離開，右為他的律師。（Getty Images）

案情回顧：兩年前被起訴 身負指控達10項

2021年8月26日，文迪被英國柴郡警方起訴4項強姦及1項性侵罪，並將他還押候審。翌日曼城宣布在調查期間暫停文迪參加比賽。之後他再被指控另外4項強姦罪，案件於2022年8月開審，他身負的罪名為8項強姦、1項企圖強姦及1項性侵犯。

控方在開案陳辭指文迪是相當有名的足球員，曾奪世界盃，「獲得名譽帶來金錢。他有名有利，身邊人助他為所欲為」，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）就是這人，「物色年輕女子，製造環境讓他們性侵和強姦」。

文迪強姦案在2022年8月開審，涉及罪名多達10項。（Getty Images）

控方續指兩名被告專找醉娃下手，「這些女子對事件記憶模糊，昏睡或被驚醒。他們眼中，這些女子用完即棄，只供性交，過後丟在一旁，對她們的感受漠不關心」。

除醉酒女子外，文迪亦被指帶受害人到家中特製的「恐懼房間」（panic room）中反鎖強姦，該房間設有特製鎖，無法從外面打開。控方指是富人防止爆竊及保障安全的常見做法，但卻被文迪「一物二用」。

部分事主稱到他家中豪宅參加派對時，會被要求交出電話，此舉既能斷絕多名事主與外界的聯絡，同時也避免被曼城領隊哥迪奧拿看到文迪在深夜跟一眾女子狂歡，多名事主在被強姦後亦因為無法馬上報警而感到無助。

文迪曾在曼城贏得3次英超冠軍。（Getty Images）

其中一名20歲女事主是在酒吧被文迪帶到家中，隨即被搶去電話，並帶到特製房間中無法離開，她指當時為求脫險，便順文迪要求脫去衣服，哀求讓她離去，但文迪沒有因此收手，在20分鐘內強姦她3次。

在案情中，文迪亦被指帶女事主到豪宅中的私人影院獨處後強姦，女事主拒絕時說出理由被一一無視，例如稱怕痛時文迪回答：「很小的，不用怕」；有一名女事主為文迪朋友的女友，與男友到文迪家中過夜時，被該名球星捉住並意圖強姦。當時她強調自己有男友，文迪卻稱已得到她男友批准，但最終兩人並沒有發生性行為。

據BBC報道，曾有女事主拒絕性交時，文迪對她表示：「妳太害羞了，沒問題的，我曾經跟10000名女性發生過關係。」

文迪在今年1月13日有7項罪名不成立，餘下兩項罪名延後重審。（Getty Images）

去年9月13日，文迪其中1項強姦指控被判無罪，今年1月13日，6項強姦罪和1項性侵罪被陪審團一致裁定不成立，但對1項強姦及1項意圖強姦罪無法作出裁決，案件終延至6月重審，並在昨日宣判無罪。

普巴、迪比為文迪發聲 「誰幫助他回復一切？」

在1月公布裁決時，曼城打破沉默，發表官方聲明指已了解到文迪7項罪名不成立，並有兩項指控懸而未決，「鑑於與此案相關的問題尚未解決，球會目前無法進一步發表評論。」

自捲入強姦案後，文迪便沒再代表曼城出賽，他最後一次上陣為2021年8月15日，距今接近兩年。由於他跟曼城的合約在今年6月30日到期，因此他目前為自由身球員。不過據英國《太陽報》報道，曼城自2021年9月後便沒再支付薪酬，因此他能向球會追討1040萬鎊欠薪。報道又指他平常花費巨大，為籌集資金證明清白，不得不賤賣豪宅、跑車及手錶等財物，合計損失超過100萬鎊。

文迪的前法國國家隊隊友普巴，在社交網站貼出兩人視像對話的截圖，表示為他感到高興，「之前所有人都在說你的壞話，現在我想看他們為你正名，已急不及待想看你重回球場。」

曾效力曼聯的迪比，更貼出長文為文迪發聲：「所有案件均被駁回，那麼我們現在在做什麼呢？誰來幫助他回復一切呢？誰來為他的名譽受損而負責？他將如何恢復他的職業生涯？要成為一名職業足球運動員，是需要多年的投資……現在怎麼辦！？」

迪比續指自己從來沒有觸及過這個話題，因為他不知道所有的細節，「但我跟他在監獄裏進行過一次FaceTime交談，並在球場上跟他碰過幾次面。我沒在他身上看到任何邪惡。作為運動員，我們不能接受這種事情發生……誰會在我們需要時站出來發聲，而不是當傷害已經造成的時候？大家不要就這麼調頭離去。」