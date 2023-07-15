人物誌．李剛仁｜因演出真人騷被發掘的天才　曾被放棄終找到方向

今夏亞洲球員的焦點轉會之一，必數韓國翼鋒李剛仁加盟法甲豪門巴黎聖日耳門。

這位2001年出生、被譽為又一位「韓國美斯」的球員，小時候因一個電視台節目獲名宿柳想鐵青睞，進而到西班牙受訓，今年他將要如許多前輩般，在亞運會衝擊金牌、爭取豁免18個月的義務兵役。



一如其他國家，韓國也不乏「韓國美斯」——近年最多人談論的，無疑是在12歲時獲巴塞隆拿的拉馬西亞學院簽下的李昇祐，他在巴塞梯隊曾有極為突出的表現，包括首季便在U13梯隊上陣29場、攻入39球，加上有速度和腳法，「美斯」之名不逕而走。

李昇祐曾被視為「韓國美斯」，可惜因緣際遇和國際足協的規例影響下，發展不如預期。（Getty Images）

可惜，國際足協之後判定他和其他4位球員轉會到巴塞隆拿一事，違反了國際轉會中保護未成年人的條款，他直至18歲為止都不能再為巴塞上陣；此後他代表韓國出戰世青盃，又因在射失後踢廣告板洩忿，被指態度不佳，曾經染一頭粉紅髮色，也遭大眾批判。

受制於法規，他失意離開巴塞後，曾加盟意甲的維羅納、比利時的聖圖爾登，但年小時的魔法似乎都未能重現，如今在韓職的水原FC落班，猶幸他是韓國2018年亞運男足金牌成員之一，避過至少18個月的義務兵役。

2001年出生的李剛仁，自小便在華倫西亞受訓、最終也在「蝙蝠軍團」出道。（Getty Images）

在李昇祐之後，另一個「韓國美斯」又出現，也是一位在西甲球會受訓成長的攻擊球員。李剛仁在2007年、6歲之時參加了韓國KBS電視台的真人騷《飛吧小射手》，內容是選出一群小孩組成球隊，並紀錄他們訓練及比賽的經歷。

年紀小小的李剛仁是第三期節目成員之一，該期節目的監督，正是已故韓國名宿柳想鐵。李剛仁的優秀表現，令他獲邀加入了柳想鐵的足球學院，進而加入仁川聯青訓，終在教練推薦下到維拉利爾及華倫西亞青年隊試腳，獲後者取錄。

兒時登上綜藝的李康仁。（KBS）

李康仁在華倫西亞陣中扶搖直上，17歲時便作其一隊處子戰，在西班牙盃上陣，僅數月後又作西甲處子戰，漸漸站穩陣腳，2019年的U20世界盃，他帶領韓國一路殺入決賽，雖然最終屈居亞軍，但他個人奪得賽事的金球獎，象徵整屆賽事的最佳球員，明顯有極為突出的潛質。

李剛仁為2019年世青盃金球獎得主。（Getty Images）

但在華倫西亞這樣的球會，一個年輕人要站穩正選並不容易，漸漸地經常被換走、甚至坐冷板，到2021年華倫西亞在非歐盟球員名額不足下，決定放走李剛仁。但他在西甲的故事未結束，2021年轉投馬略卡後，他漸漸站穩正選，上季交出6個入球、3次助攻，數字或許不驚人，但他在場上的影響力極大，而這一點，也在去年的卡塔爾世界盃中展現，他在韓國對加納一戰中後備上陣，助攻予曹圭成入球，一度追平比數，雖然球隊最終落敗，他展現了自己改變戰局的能力。

李剛仁雖然被華倫西亞放棄，但在馬略卡重新找到定位。（Getty Images）

同時間，巴黎聖日耳門在美斯離開後，需要尋覓一位進攻球員填補，年僅22歲的李剛仁在歐洲頂級聯賽已累積了一定經驗，無論在聯賽和國際賽都曾有過好表現，而且能出任兩翼和進攻中場等多個位置，腳法、射術也優秀，而且轉會費並不高昂（約3000萬歐元），值得投資。

李剛仁正式加盟巴黎聖日耳門。（PSG官網）

不過李剛仁與許多韓國男子運動員一樣，尚有另一顧慮——需在28歲前入伍，完成至少18個月的義務兵役，除非能在亞運會奪得金牌，或是在奧運會拿到獎牌，兩者相比之下，自然是亞運會金牌較易達成，韓國已連奪2014和2018年亞運男足金牌，當然有其原因。韓國足總剛公布了出戰亞運男足的名單，仍是適齡球員的李剛仁仍然榜上有名，但由於亞運會不在國際賽期，他能否出戰，仍待PSG方面決定是否「放人」，畢竟雙方簽約到2028年，李剛仁的兵役大概不會在這段合約期內發生。

李剛仁小時候因電視節目被柳想鐵發掘，韓國《中央日報》透露，柳想鐵生前抗癌期間，曾談及已赴海外的李剛仁：「若我有一個星期身體情況許可，希望能親自去球場看剛仁比賽。」雖然柳想鐵的願望未能實現，但李剛仁未來將會經常在PSG的主場王子球場比賽，這個球場，正是柳想鐵在1998年法國世界盃對比利時入球的場地，若李剛仁能在此入球，也別具意義。