金玟哉由中超踢入拜仁身價飆升　內地網民：給導師于大寶分培養費

韓國中堅金玟哉加盟拜仁慕尼黑，引起內地網民討論，因為他兩年前仍效力中超的北京國安。部分網民開玩笑稱金玟哉是國安球員于大寶的徒弟，表示金玟哉在于大寶身邊磨練出防守技術。

然而，這些留言皆是反話，並非讚賞于大寶是防守導師，而是嘲笑這位職業生涯末期由前鋒轉踢中堅的中國球員。3年前，金玟哉曾公開批評國安後防隊友意識差，令他「踢得特別累」及「一個人當兩個人用」。



韓國中堅金玟哉加盟拜仁，簽約5年。（Twitter）

金玟哉踢全北汽車成名，2019年出國，以525萬歐元轉投中超的北京國安。金玟哉在國安踢了兩年半後登陸歐洲，身價下跌，以300萬歐元加盟土超的費倫巴治。在土超僅一季，這位身高1.9米的韓國國腳中堅就在2022年夏天被意甲拿玻里撬走，據報轉會費達1800萬歐元。

金玟哉上季助拿玻里贏得意甲冠軍。（Getty Images）

過去一季，金玟哉以後防核心身分幫拿玻里贏得意甲冠軍，職業生涯更上一層樓，獲拜仁相中，以5000萬歐元身價轉戰德甲。兩年前的夏天，金玟哉僅300萬歐元的轉會費，如今升值16倍。

金玟哉曾效力北京國安兩年半。（Getty Images）

金玟哉離開國安後，轉踢費倫巴治。（Getty Images）

前中超球員加盟拜仁，不少內地網民都為金玟哉感到高興，但在他們的留言之中，常常出現于大寶的名字。在微博、懂球帝、虎扑等網上，有很多提及于大寶的留言，包括「于大寶功不可沒」、「給導師于大寶分5萬培養費吧」、「年輕的金玟哉在于大寶身邊學習防守技術」、「大寶一點點帶出來的」、「這都是大寶培養出來的」、「於大寶特訓」、「感謝大寶的栽培」。

有內地足球KOL在微博提起「年輕的金玟哉在于大寶身邊學習防守技術」。（微博截圖）

究竟于大寶怎樣幫助過金玟哉成長？相信網民都是藉金玟哉嘲笑于大寶。在金玟哉效力國安期間，後防人手不足，原本踢前鋒的于大寶改踢中堅，拍住金玟哉。金玟哉曾抱怨國安隊友能力，有時他要一個頂兩個。

在2020年，當時23歲的金玟哉接受韓國電視台訪問時，批評國安的後防隊友，「後防線上全是前鋒出身，從後衛層面分析的話，對防守的理解會有問題，雖然是國家隊，但補防意識差點。」相信他所指的是于大寶。

2020年報道：【中超】韓國外援金玟哉抱怨中國隊友能力差 勢被國安重罰

金玟哉還在節目中提到，在韓國國家隊踢波較舒服，「外援有的時候踢到累了，也會搖頭，但中國球員可能不太了解那種心情。」

【金玟哉今夏加盟拜仁】

金玟哉表示中國球員能力不足，在中超踢波很累，有時不得不「一個人當兩個用」。不過，金玟哉並非只針對中國球員，在回防補位的問題上，他多次開口批評前全北汽車隊友金珍洙，「兩閘不回防，我會很累，畢竟我一個人要補位，所以我叫珍洙回來，但珍洙就話我沒有問題的。」

「這個時候，我會覺得開心，因為感覺被信任。在中國也是一樣，他們也說你沒有問題的，全上了去不回防。40度下比賽，真的不回防的，防線就只餘兩個人，太艱難了！」

金玟哉當年為國安出戰亞冠盃。（Getty Images）

當時，內地傳媒及足球圈都認為金玟哉不尊重隊友，認為他的情商低，但內地網民就覺得金玟哉實話實說，中國球員理應正視自己跟外援的差距。金玟哉事後向球會及隊友作口頭道歉，更通過翻譯向國安交上一份書面道歉

在3年前的那個訪問中，他表示渴望到歐洲落班，認為自己的傳球、身體對抗及足球智慧都要更上一層樓才能在歐洲立足，想不到他那麼快就達成目標，而且每年逐級上，踢到歐洲最頂尖的豪門勁旅。