沙特轉會｜佐敦軒達臣或4倍人工投伊蒂法克　即將與高普討論去向

沙特聯賽今夏對歐洲聯賽球星不斷出手，自利物浦昔日的「神奇隊長」謝拉特執教伊蒂法克（Al Ettifaq）後，關於其繼任人佐敦軒達臣會跟隨腳步的消息亦不時傳出。

據稱伊蒂法克開出的周薪超過70萬鎊——幾乎是軒達臣現時人工的4倍，而且還未計算免稅。



佐敦軒達臣上季為利物浦出戰35場聯賽，當中有23場正選，是球隊隊長之餘，亦仍是隊中主力之一；上月的兩場歐國盃外圍賽中，他均擔任正選，表示在國家隊中也有一席之位。

自謝拉特突然「急轉彎」執掌伊蒂法克教鞭之後，便傳出他想羅致佐敦軒達臣及菲臘比古天奴等曾在紅軍共事過的舊隊友，其中以前者可能性較大。據英國《每日郵報》報道，為了打動這位現任利物浦隊長，伊蒂法克提出的周薪超過70萬鎊，報道續指佐敦軒達臣目前的周薪為19萬鎊，意味着沙特開出的條件，幾乎是現時的4倍。

據報伊蒂法克開出70萬天價周薪，打算羅致利物浦隊長佐敦軒達臣。（Getty Images）

運動員薪酬網站《Spotrac》及《Capology》的資料則顯示，軒達臣目前的周薪為14萬鎊，也就是說即使不計算沙特免稅條例，其薪酬實際上能達到現時的5倍。但不管如何，70萬鎊對比現在至少也是一個接近4倍的條件。體育媒體《The Athletic》稱他傾向於接受這份邀約，謝拉特是這其中的關鍵人物。

《每日郵報》稱軒達臣將在未來24時內，與領隊高普就此事進行商討。利物浦上季在英超只排名第5，是近7季成績最差一次，中場控制及保護能力下降是原因之一。紅軍在這個夏天轉會窗先後羅致阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），強化中場實力，加上阿歷山大阿諾特被開發出右中場的新角色，因此軒達臣下季在隊中的角色如何、能否繼續大部分時間擔任正選，相信也會是他決定留隊與否的關鍵之一。

阿歷斯麥亞里士打來投，相信會影響佐敦軒達臣在隊中的上陣次數。（Getty Images）

若落實轉會 或留巨大影響

《每日郵報》有另一篇報道認為，若這宗轉會最終成事，會再次為英超帶來巨大影響，畢竟軒達臣是利物浦現任隊長，能直接用金錢攻勢將他撬走，便等於再次宣告「沒有什麼人是用錢買不到的」，也能改變大眾對沙特聯賽是「養老之家」的印象。

誠然，佐敦軒達臣是利物浦的代表性人物之一，不過如前文所言，其實他今年已踏入33歲，評分網站WhoScored.com對他上季在英超整季的平均評分是6.57分，可謂中規中矩；上季亦已有部份球迷認為這名紅軍隊長漸現老態，翻查數據，軒達臣的搶截（Tackles）及攔截（Interceptions）數字在近三季有明顯下降。根據Fotmob資料，在2019/20球季，他這兩項數據分別是41及31，上季則是32及21。

佐敦軒達臣最近回球會訓練的圖片在網上廣泛流傳，可見他的體態仍保持得相當出色，但近年掃蕩能力下降亦是事實。（Getty Images）

不過值得一提的是，沙特的主權財富基金公共投資基金（PIF），早前收購了沙特超級聯賽「Big Four」伊蒂哈德（Al Ittihad）、希拉爾（Al Hilal）、吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）及艾納斯（Al Nassr），這4支球隊亦因而在今個夏季轉會窗羅致球星，但伊蒂法克不在此列。

他們上季聯賽只排第7，目前球隊也沒有大牌球星在陣，因此若佐敦軒達臣最終真的加盟，便表示這個聯賽並非只有該4支球隊擁有巨大財力，或許這將會改變沙特聯賽的格局，讓它們的影響力進一步擴大。