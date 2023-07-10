轉會｜盧卡斯靴南迪斯加盟PSG　球迷怒轟：馬賽人是不會被歡迎

巴黎聖日耳門（PSG）周日（9日）晚上宣布簽入拜仁慕尼黑中堅盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez），完成這個夏天轉會窗的第5宗收購。不過他除了被拜仁球迷怒罵是叛徒以外，也因為身份關係不受PSG球迷組織歡迎，又因擦新球會鞋而惹怒馬賽球迷，可說是一次轉會得罪了三家球迷。



PSG與盧卡斯靴南迪斯簽下5年長約，據著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，他今次轉會費為4500萬歐元，與羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）一樣，同列拜仁隊史最高售價球員。

既然高價賣出，那為何他會被拜仁球迷唾棄呢？首先是因為他在2019/20球季加盟拜仁時，身價高達8000萬歐元——是拜仁隊史最高、同時也是德甲最高紀錄，所以今次4500萬歐元放走，幾乎是半價賣出。

帶着德甲史上最高身價加盟，盧卡斯在拜仁效力4季，合共只為球隊出戰74場聯賽賽事，上陣率僅為約54%。實際上，早在加盟拜仁之際，他便被診斷出十字韌帶受傷，此後傷勢數次復發。他在卡塔爾世界盃決賽周，分組賽第一場面對澳洲便因十字韌帶撕裂而提早「收咧」，整個2022/23球季只為拜仁踢了7場德甲賽事。

去年11月22日，世界盃分組賽第一場盧卡斯便因傷緣盡整屆賽事。（Getty Images）

盧卡斯自去年11月後，便未再為拜仁披甲，加上之前不時受傷，但拜仁仍有意與這名中堅續約。不過當PSG表明對盧卡斯感興趣後，他便明確地向球隊表示想要離開，拜仁球迷也因此極為不滿，認為他枉費球會一片好心。拜仁名宿史高爾（Mehmet Scholl）更在他向球迷告別的帖文下留言：「你說的一個字我都不會信，再見。」獲球迷一片讚好。

史高爾揶揄盧卡斯靴南迪斯的留言獲球迷一片讚根。（Instagram截圖）

PSG球迷組織不歡迎 更得罪馬賽球迷

沙治奧拉莫斯確認離開PSG，盧卡斯靴南迪斯的到來剛好能填補這一空缺，不過PSG的球迷卻對這名中堅不甚歡迎。在6月傳出他有可能加盟巴黎時，PSG最大球迷組織之一Collectif Ultras Paris的主席Romain Mabille便在Instagram中表示：「馬賽人，你不會被歡迎的……我們將會讓你知道這一點。」

PSG與馬賽向來是世仇，雙方之間的對決也被稱為法國國家打吡（Le Classique）。盧卡斯雖然從未為馬賽效力，但他出生於馬賽，其父親也曾是這間球會的球員，2018年時曾經說過「我愛馬賽，我也來自馬賽，如果加盟巴黎的話會有點複雜，不過人生什麼也會發生。」

盧卡斯靴南迪斯加盟PSG，卻被球迷團體表明不歡迎。

法國媒體《RMC Sport》指出，除本身是馬賽人的身份外，更讓巴黎球迷憤怒的是拜仁在2019/20歐聯決賽擊敗PSG後，盧卡斯與一眾隊友的慶祝方式「明顯是站在馬賽一方恥笑PSG」，並指門將紐亞（Manuel Neuer）在Instagram出文慶祝時，標註地點為馬賽主場韋洛德羅姆球場。雖然事後盧卡斯否認有意羞辱PSG，但巴黎的球迷似乎沒有接受他的說法。

此外，今次他正式加盟PSG，在個人網站上宣布消息時，稱自己現在是巴黎人，表示會為PSG獻出一切，更說「希望能與這間法國及法甲最大的球會一起爭取更多冠軍」。稱PSG為「法國最大球會」，對馬賽球迷來說自然不能接受，在他的帖文下隨即引來一片罵聲。

一次轉會同時惹來三家球迷不滿，在球壇來說也算是比較罕見，更有馬賽球迷留言讓他到時不要詐傷避戰，盧卡斯靴南迪斯或許真的要想想如何做好公關。