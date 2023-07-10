足球轉會｜普巴戴頭巾現身沙特訪聖城　傳與兩法國隊友再聯手

自保羅普巴（Paul Pogba，又譯博格巴）重返祖雲達斯後，養傷多過上陣，去季僅在意甲上陣108分鐘，意媒指祖雲達斯已對普巴沒有耐性，不滿聲音四起。這名法國球星日前在社交網站更新動態，原來人在沙特，造訪聖城麥加，更戴上頭巾自拍，難道沙特的球星大軍再添一員？



普巴離開曼聯後，回歸祖雲達斯，可惜受膝傷困擾，錯過卡塔爾世界盃外，更加大部分時間也在養傷。普巴上季僅為「祖記」上陣10場，其中6場在意甲登場，合共時間只得108分鐘，全季未曾正選上陣。

普巴在祖雲達斯是高薪一族，意媒紛指祖雲達斯已對他失去耐性，並指他無視球隊需要，堅持不施手術，英國《每日郵報》更指這名法國球星每季人工高達700萬鎊，令祖雲達斯有意提早解約，減輕負擔。

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普巴上季回歸祖雲達斯，僅在意甲上陣108分鐘。（資料圖片／Getty Images）

普巴新球季何去何從，這名法國球星不急於下決定，他在社交網站更新自己的動向，上載一張戴上頭巾的自拍照，並標註在位處沙特阿拉伯的伊斯蘭教「聖城」麥加，並寫上「真主，真主」。

普巴現身沙特，難道是為未來鋪路？在社交網站流傳的一條普巴短片，他被問及會否來到中東搵食，普巴有點猶豫，並表示：「我不知道，今日不會，明天我不知道。」其後再被追問伊蒂哈德或吉達艾阿里，普巴繼續以「不知道」來作回應。

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法國傳媒「Team Football」日前傳出沙特聯賽冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）開出一紙3年1億歐元的合約，吸引普巴來投，加上伊蒂哈德有同鄉賓施馬及簡迪做隊友，更指他已造訪伊蒂哈德的球會設施。

不過，另一意大利名記迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）表示，普巴今趟前往沙特是因為私人理由，而非關於足球。意媒亦指普巴的意願是留在祖雲達斯，希望在球隊恢復佳態，並再貢獻祖雲達斯。