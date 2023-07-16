英超轉會︱利物浦德國集訓軒達臣堤亞高仍在大軍　法賓奴不見了

英超球會利物浦今夏先後購入麥亞里士打（Alexis Mac Allister）和蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）兩名年輕中場，近日盛傳隊長佐敦軒達臣和另一中場堤亞高艾簡達拿即將離隊，當中軒達臣更獲前紅軍隊長謝拉特剛接手領軍的沙特阿拉伯球會伊蒂法克（Al Ettifaq）看中，開出70萬英鎊天價人工招攬。

不過在利物浦新一輪集訓大軍，依然有軒達臣和堤亞高的身影，反而另一中場法賓奴消失不見。



利物浦到德國季前集訓，高普向球員講話。（利物浦官網）

德國集訓軒達臣堤亞高俱在 不見法賓奴

各大球會季前集訓陣容，往往是球員轉會去向指標，利物浦周六（15日）剛抵達德國巴登符騰堡（Baden-Württemberg）為另一階段季前訓練作準備，盛傳離隊在即的隊長佐敦軒達臣成為外界焦點，他隨隊出發到德國和訓練，反而另一中場法賓奴卻消失了。

抵達德國首日，利物浦一如慣常全隊一起踩單車聯誼兼運動，並一起拉筋熱身，軒達臣隨隊上機和訓練，全程跟隊友一起活動，另一盛傳離隊的中場堤亞高艾簡達拿亦在場，養傷好些時日的他滿面笑容，神態輕鬆。紅軍之後會跟卡爾斯魯厄（Karlsruher）和格雷特霍夫（Greuther Furth）友賽。利物浦《迴聲報》發現，大軍中失去了巴西中場法賓奴的身影。

利物浦德國季前集訓，隊長軒達臣仍在其中。（Getty Images）

軒達臣去沙特存變數？

《迴聲報》指出，「法賓奴缺席德國之旅並不意外，因為球會已允許他以4000萬英鎊轉投沙特阿拉伯球會伊蒂哈德（Al Ittihad）的談判。」

事實上，麥亞里士打和蘇保斯拉爾加盟紅軍後，近周陣中3大經驗豐富中場球員軒達臣、堤亞高艾簡達拿和法賓奴，皆成為轉會傳聞對象。雖然軒達臣一度盛傳離隊機會高唱入雲，但法賓奴不在德國集訓大軍，意味他可能會是三人中率先離隊一員，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，「伊蒂哈德與利物浦談判取得進展，法賓奴已同意個人條款。」另有消息指，軒達臣到沙特搵食或存變數。

堤亞高艾簡達拿亦隨利物浦到德國集訓。（Getty Images）

利物浦官方網站及社交媒體一細節露端倪

伊蒂法克盛傳為軒達臣開出70萬英鎊周薪，足足是紅軍隊長目前人工接近4倍，羅曼奴指，「軒達臣已同意伊蒂法克開出的條款，不過兩間球會在轉會費上遠遠未達共識。」最新消息卻指，伊蒂法克無力或不願付出利物浦開出的2000萬英鎊轉會費。

這是否意味軒達臣「未必走得成」？從利物浦對外發放的德國集訓照片，卻未必如此。軒達臣身為隊長，每逢訓練或集訓，官方社交平台及網站發相，多少總有他的身影，可是德國之旅在社交平台及網站上載的照片，由上機、踩單車到拉筋，竟沒有一張看到軒達臣，當中網站一口氣分享30張練習相之多，也沒有他的份兒。相反，同樣盛傳離隊的堤亞高艾簡達拿在Twitter和網站均有他的大頭照。從球會在選取照片的取捨，可見紅軍已為軒達臣離隊做到準備，提早將他從球隊中「消失」。