足球轉會｜拜仁慕尼黑再報價追逐哈利卡尼　利維或鬥氣繼續不放人

熱刺主將哈利卡尼離隊的傳聞不時傳出，主席利維不願意賣給英超的對手，曼聯亦似乎打消羅致這名英軍尖刀的念頭，拜仁慕尼黑成為唯一的追求者，這支德甲班霸日前再度報價求購卡尼。



哈利卡尼（Harry Kane）與熱刺的合約至明夏屆滿，曾經與皇家馬德里﹑曼聯及拜仁慕尼黑等豪門傳出緋聞，但熱刺主席「獅子開大口」，似乎就算沒有1億英鎊﹑也要8﹑9000萬鎊都不會放走這名英軍隊長，這報價令一眾不願當「水魚」的豪門卻步。

卡尼又走唔成？拜仁出7000萬歐元遭熱刺拒絕 曼聯立場企硬︱轉會

哈利卡尼與熱刺只餘一年約，但主席利維依然獅子開大口。（資料圖片／Getty Images）

曼聯早前已退出哈利卡尼追逐戰，皇家馬德里都沒有「聲氣」，卡尼的潛在買家就剩下拜仁慕尼黑，盛傳這支德甲班霸上月報價7000萬歐元，與目標價有距離，當然被熱刺「打回頭」。

《天空體育》記者Florian Plettenberg透露，拜仁再度出手，開出8000萬歐元的轉會費加上附加條款，等待熱刺方面的回應。精通轉會消息的名記羅曼奴（Fabrizio Romano）則不看好這報價可以打動熱刺，認為熱刺將與上次報價一樣，拒絕拜仁慕尼黑。

除了轉會費外，熱刺不放人或許與拜仁主帥杜慈有關，《The Athletic》曾指卡尼與杜慈見過面，並感受到對方的誠意，英媒更指杜慈親自上門，前往卡尼在倫敦的寓所再度會面。有傳利維對卡尼與杜慈秘密會面大感憤怒，或許因一時之氣再拒拜仁。