轉會｜祖奧菲歷斯突公開稱想加盟巴塞　球迷嘲諷：他向盧卡古學習

盧卡古（Romelu Lukaku）最近惹怒國際米蘭高層及球迷一事還未落幕，祖奧菲歷斯（Joao Felix）卻又突然上演了一齣「背叛球會」的好戲。

據著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）報道，這名葡萄牙國腳向他透露想要加盟巴塞隆拿，並稱這是他「從小到大的夢想」。



羅曼奴周三（18日）凌晨在Twitter發文，稱自己獲祖奧菲歷斯的「獨家聲明」，表示想要為巴塞效力，「巴塞隆拿總是我的首選，我想要加盟巴塞。那是我從小孩開始便一直懷有的夢想，如果最終能夠成事，那對我來說將會是夢想成真。」

這名有「轉會達人」之稱的記者，之後在其個人Youtube頻道中補充，表示剛與菲歷斯進行了一次直接對話，「祖奧菲歷斯很清楚地告訴我，他想要加盟巴塞隆拿，他補充指自小時候起，（加盟）巴塞便是他人生中最大的夢想，所以這是他的轉會首選。」

羅曼奴之後再補充，他認為馬體會並不會輕易放人，加上巴塞的財務狀況，都會讓這宗轉會交易變得複雜，但祖奧菲歷斯的立場十分明確：「他想加盟巴塞隆拿。」

「他是受盧卡古啟發了嗎？」

這聲明如羅曼奴所言是「爆炸性」的，在Twitter上亦引來一片熱議，雖然馬體會與巴塞並非真正意義上的死敵，但兩者在西甲仍是競爭對手，基沙文（Antoine Griezmann）在2019年轉投巴塞時，馬體會球迷便在主場外塗污他的紀念牌。

目前馬體會官方暫未有回應，但不少球迷都拿他與盧卡古相比，認為他與羅曼奴的這次對話，堪比盧卡古當年接受意大利《天空體育》的訪問，加上該名比利時前鋒最近的行為引來國米球迷聲討，不禁留下一片留言指「他是受盧卡古啟發了嗎？」，還有人道：「原來他去了車路士半季，就是向最佳球員（嘲諷盧卡古）學習！」

加上菲歷斯在巴塞隆拿未有公開表態之下，突然這樣公開「示愛」，社交媒體上不少馬體會球迷都留言指，這是難以接受的「背叛」。

盧卡古最近的轉會風波爭議不斷，更引來國米球迷聲明指他為「叛徒」。（Getty Images）

祖奧菲歷斯是2019年的歐洲金童獎得主，他同年從賓菲加轉投馬德里體育會時，轉會費高達1.26億歐元，至今仍是足球史上第4高的交易。馬體會首席執行官Miguel Ángel Gil Marín去年曾稱祖奧菲歷斯是球會「有史以來最大的賭注」。然而他在馬體會的表現並未符合期望，加盟首季西甲上陣27場，只貢獻6入球1助攻，更被西班牙《馬卡報》評為「全季西甲最差十一人」之一。

隨後幾季，這名葡萄牙球員的表現稍有提升但不算搶眼，聯賽入球和助攻最高分別為8和5，雖然在2021/22球季獲選隊內最佳球員，但他的正選上陣次數亦逐漸減少，原因之一是他無法適應主帥施蒙尼（Diego Simeone）的緊逼戰術，亦因此屢次傳出兩人不和，並在上季中段被外借至車路士。

祖奧菲歷斯2019年加盟馬體會時，轉會費高達1.26億歐元，但表現並未達到外界預期。（Getty Images）

尷尬的轉會困境

據西班牙《阿斯報》報道，馬體會消息人士稱，考慮到當初羅致祖奧菲歷斯時花費高達1.26億歐元，報道指他現時的標價應為1億歐元左右，球會必須在收到可觀轉會費的情況下，才會讓祖奧菲歷斯離開。

然而尷尬的是，上季他被外借到車路士後表現並不搶眼，各項賽事上陣20場錄4入球0助攻，並未突顯出他在進攻線上的創造能力，早前藍軍新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）上任，便向馬體會表示「不願留下」這名葡萄牙國腳。

普捷天奴上任後清走不少舊將，亦明言不會買斷祖奧菲歷斯。（路透社）

據英國《每日郵報》上周引述西班牙《ABC報》指，曼聯、紐卡素及阿士東維拉都有意租用祖奧菲歷斯，但馬體會方面只想賣走他而不是外借，目前尚未有球隊正式向他報價，而且菲歷斯本人向經理人稱只想為歐聯球隊效力。此外，他上周更被拍到與青年軍一起訓練，施蒙尼則與一隊另外訓練，顯示出他已不在該名主帥的計劃之內。

雖然祖奧菲歷斯有意為巴塞隆拿效力，但其高昂的身價，以巴塞目前的財政狀況恐怕難以負擔，他目前在球會內又被棄置一旁，若最終未能成事，恐怕真會步盧卡古後塵，陷入「多面不是人」的局面。