劉慕裳不敵一姐大野光 連續7場國際賽奪銀｜空手道超聯福岡站
撰文：高詩琦
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空手道超聯福岡站，劉慕裳在周五（9日）過關斬將打入女子個人形金牌戰，周日（11日）下午在金牌戰面對世界排名第一的大野光，再次不敵，連續7場國際賽獲銀牌。
世界排名第二的劉慕裳，周五在8強以「一百零八手」出戰、4強則以「八步連」打入決賽，到金牌戰，她以「北谷屋良公相君」出戰，獲得43.7分；而後出場的主場選手大野光則用「八步連」應戰，獲得45.5分的高分，奪得金牌，Grace則屈居銀牌。
今次再奪銀，也令劉慕裳雖然穩定地連續7場國際賽，包括在亞洲錦標賽和6站超聯都打入金牌戰，但暫時未能繼2018年的超聯摩洛哥站後，再次奪金。大野光則是連續兩站超聯失利、獲得銅牌後，重返勝軌。
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