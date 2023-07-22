F1．匈牙利站｜咸美頓0.003秒險勝重返頭位　周冠宇第5創生涯最佳

咸美頓重返頭位！這位7屆F1（一級方程式）世界冠軍以0.003秒的優勢力克韋斯達賓，相隔一年半再度排頭位出戰，亦是生涯第104次頭位起步。衝線過後，咸美頓都不禁高呼慶祝，連賽後訪問都有點失聲，足證他有多興奮。



F1匈牙利站排位賽，將採用不同的排位模式，以「ATA」（Alternative Tyre Allocation）方式進行。對比以往可自由選用任何輪胎，如今ATA模式就強制車手使用特定輪胎，首節用硬胎﹑次節用中性車胎﹑最後一節使用軟性車胎。

對觀眾而言，確實增添可觀性，每節排位末段車手們也要力保位置，若太遲造快圈，或許就如佐治羅素（George Russell）一樣，遇上「塞車」而未能做出好時間，這個模式亦造就咸美頓（Lewis Hamilton）打破韋斯達賓（Max Verstappen）的連續頭位走勢。

匈牙利站最後一節排位賽，韋斯達賓先以1分16.612秒高踞榜首，藉戰力大躍進而殺上前列的諾里斯（Lando Norris），未能挑戰「韋少」，但隨後衝線的咸美頓做出完美一圈，以1分16.609秒衝線，以0.003秒之差力克韋斯達賓，取得職業生涯第104個頭位，亦是相隔一年半來重返最前的位置，對上一次已經是2021年12月的沙特阿拉伯站。回歸頭位，咸美頓興奮到不能，在無線電狂呼慶祝，其後接受訪問時即有點沙聲，他直言這感覺「好正」。

咸美頓取得生涯第104個頭位起步。（路透社）

「ATA」的排位模式，似乎為排位增添不少變數，愛快羅密歐今個周末表現醒神，兩架戰車齊齊打入「Q3」，而中國車手周冠宇更獲第5位，取得職業生涯最佳的排位。至於另一焦點列卡度（Daniel Ricciardo），即使未能擊敗佩雷斯，但卻駕駛這架艾法托利AT04戰車，躋身第二節排位，同時擊敗隊友角田裕毅。

匈牙利站排位賽前十位：



第1位：咸美頓（平治）

第2位：韋斯達賓（紅牛）

第3位：諾里斯（麥拿侖）

第4位：皮亞斯特利（麥拿侖）

第5位：周冠宇（愛快）

第6位：陸克萊（法拉利）

第7位：保達斯（愛快）

第8位：艾朗素（阿士頓馬田）

第9位：佩雷斯（紅牛）

第10位：侯根保（哈斯）

