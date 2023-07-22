F1．匈牙利站｜列卡度回歸佩雷斯壓力增　練習失誤又炒車

F1（一級方程式）匈牙利站，紅牛車隊再度成為焦點，列卡度獲得艾法托利的位置，代表「金牛」餘下半季出戰F1。「四萬哥」回歸，若果表現對辦，有望來年取代佩雷斯，再度與韋斯達賓做隊友。面對壓力的佩雷斯，周五（21日）的第一節練習隨即「自爆」炒車，但傷心的不是「溫柔哥」或紅牛高層，而是一名佩雷斯的小車迷。



列卡度的招牌笑容再度出現在F1賽場。（Getty Images）

列卡度（Daniel Ricciardo）回歸，取代迪維斯（Nyck De Vries）代表艾法托利（AlphaTauri）出戰餘下半季賽事。「四萬哥」又回到最初的起點，今周末必然成為傳媒焦點，他於第二節練習造出圈速1分18.385秒，比起隊友角田裕毅慢約0.45秒。久疏戰陣的列卡度直言仍有不少改善的空間，但當他戴上頭盔時，熟悉感覺全都回來了，就像他沒有離開過一樣。

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佩雷斯在首節練習賽失誤炒車。（Twitter截圖）

列卡度重回賽道，外界紛紛認為這是紅牛車隊的「B計劃」，若佩雷斯（Sergio Perez）表現繼續低迷，來季位置大有可能不保，並隨即以「四萬哥」補上。紅牛車隊彷彿把大刀架在佩雷斯的頸上，這名墨西哥車手當然感受到威脅，不知是否受壓力影響，佩雷斯在匈牙利站練習賽已經「自爆」。

佩雷斯在意外後一臉愁容，幸好戰車趕及在次節復出。（Twitter截圖）

匈牙利站首節練習，佩雷斯早段在5號彎失控炒車，戰車的左頭胎及頭鏟嚴重損毀，鏡頭捕捉到兩名紅牛高層漢拿（Christian Horner）及馬高（Helmet Marko）的無奈表情。在紅牛車隊搶修下，佩雷斯趕及第二節練習復出，造出圈速1分18.978秒，有趣的是，這個時間比列卡度還要慢。

重看慢鏡，佩雷斯準備入彎時，戰車不慎鏟上草地，導致戰車失控，這是一個可避免的失誤。佩雷斯都承認自己有錯，幸好多得一眾車房手足的幫忙下，他才可在第二節返回賽道。

當佩雷斯炒車後，眼淚或許在心裏流，一名戴上佩雷斯11號帽子的小男孩哭成淚人，在父親的懷中痛哭。為了安慰這名小車迷的心靈，紅牛車隊特意安排他往紅牛車房參觀，與偶像佩雷斯擊掌，小車迷立即笑逐顏開，他其後更有機會拿着輪胎及軚盤，似乎已掃走早前的不快。