F1｜紅牛席位爭奪戰爆發　佩雷斯低迷　列卡度獲12場機會「見工」

F1（一級方程式）車隊艾法托利（Scuederia Alphatauri）周二（12日）宣布，由曾效力其前身紅牛二隊的列卡度（Daniel Ricciardo）回歸，取代季初才展開F1生涯的迪維斯（Nyck de Vries）。

迪維斯在F1表現不似預期，一早盛傳會在季中被撤換，結果未到賽季一半已失去席位。紅牛急急換人，也許與紅牛車隊的二號車手佩雷斯（Sergio Perez）表現低迷有關。



上季在意大利蒙札站，因威廉士車隊車手艾邦盲腸炎，迪維斯以「替工」身份上陣得分，成為一時佳話，僅一場賽事的表現就令他獲得紅牛青睞，今季為艾法托利出戰，28歲終實現F1夢想，惟僅10場就被踢走。

迪維斯表現固然不如預期，與隊友角田裕毅比較，10站賽事中，排位賽以2：8落敗、正賽也輸1：9，早有傳聞指他會在暑假時被撤換，然而最終未到暑假，紅牛就急急換人，不少媒體都認為是與紅牛車隊的情況有關。

迪維斯的F1旅程只維持了10場。（Getty Images）

紅牛車隊的二號車手佩雷斯近期表現惡劣，雖然駕駛目前最快的戰車RB19，但在排位賽已經連續5站未能打入Q3，往往要在較後位置起步「後追」，雖然他的成績對於紅牛車隊的排名暫時沒任何影響，畢竟韋斯達賓一人的分數已足夠令紅牛排在榜首，但紅牛領隊漢拿（Christian Horner）和顧問馬高（Helmut Marko）對他亦有微言，而馬高亦直言，不會在季中換人，「是因為現在沒有人能代替他……我們也想拿到車手榜第二名，若換人，積分就會歸零了。」

佩雷斯近5站表現不佳。（Getty Images）

賽車媒體Motorsport.com認為，紅牛以今季回歸出任第三車手的列卡度取代迪維斯，或許是希望以列卡度向佩雷斯施壓，特別是在宣布列卡度取代迪維斯的同日上午，這名澳洲車手才在銀石賽道駕駛紅牛戰車，為倍耐力測試未來不用暖胎墊的輪胎，有指他造出的時間足夠在上周六的銀石站排位賽排第二，而領隊漢拿也表明：「很開心見到列卡度的狀態仍在，而他在模擬器的表現也能在賽道上發揮。他在測試中造出的時間很具競爭力，令人印象深刻，很期待他在今季餘下時間在艾法托利的表現。」

Motorsport.com寫道：「很難不覺得這是列卡度為紅牛席位面試。」

列卡度是紅牛青訓，在紅牛二隊展開F1生涯，並曾在2014至18年間效力紅牛車隊，期間贏得過7次分站冠軍。（Getty Images）

掌紅牛車手生殺權的顧問馬高，心目中也不止得列卡度一個人選，他在英國銀石站被拍到與麥拿侖車手諾里斯的代表傾談，他也不諱言：「諾里斯跟麥拿侖的合約2025年才到期，但他是目前表現最好的年輕車手，他的個性也充滿活力，對紅牛來說是最佳配搭，而且他跟韋斯達賓是好友，這不是什麼秘密。」不過紅牛已非第一次希望邀諾里斯加盟，但此前都失敗告終。

佩雷斯的表現若未能及時反彈，下季的席位似乎會危在旦夕；但列卡度的處境也一樣——若他無法在餘下僅12場賽事中擊敗角田裕毅，或許不會再獲留用。