F1．英國站｜澳洲新秀梗頸四創生涯最佳　發揮穩定欠運失落頒獎台

F1（一級方程式）英國站，麥拿侖車隊帶來重要更新，搖身一變成為最接近紅牛的車隊，若不是安全車出動的話，麥拿侖更有機會兩架戰車登上頒獎台。

澳洲新人皮亞斯特利交出亮眼表現，最終以第4名衝線，縱然無緣三甲，但已經獲得同行支持，或許證明麥拿侖去年「搶人才」的決定是正確的。



季初問題多多的麥拿侖車隊，表現令人大失所望，經歷近半季的努力後，這支英國老牌車隊，在主場英國站交出令人驚喜的表現。早在周六的排位賽，諾里斯（Lando Norris）在Q3搶得幾秒頭位，依然贏盡掌聲，並展示這架有更新的MCL60戰力大躍進。

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諾里斯把握韋斯達賓起步不佳，一度在主場帶頭。（Twitter截圖）

來到正賽，諾里斯把握韋斯達賓起步較慢，雖然只在初段領先，但已叫主場的英國車迷欣喜若狂，其後在安全車離開後，與大師兄同鄉咸美頓「拗手瓜」，力保次席，更不是被紅牛「拋街」，最終以3.8秒左右的差距衝線。

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今站有驚喜的不只是麥拿侖，他們的新人同樣有亮眼表現，來自澳洲的皮亞斯特利（Oscar Piastri）以第3位起步，甫起步已穩穩地守住位置，並逐步拉開與後方陸克萊的距離。兩架麥拿侖在賽事前半段穩佔第2﹑3位，皮亞斯特利先入維修站，換胎時又十分順利，偏偏卻遭遇不測，哈斯的麥奴臣突然壞車，需要出動安全車，皮亞斯特利變相失去位置，跌至第4位。

當安全車離開後，皮亞斯特利後有追兵，佐治羅素在後方緊逼，這名澳洲新人依然不慌不忙，未有被對手緊貼，其後維持差距，雖然未能重返三甲，但他依然以第4位衝線，創下職業生涯最佳的成績。

皮亞斯特利力保第4位。（Getty Images）

若在沒有安全車的話，皮亞斯特利有望嘗到生涯首度開香檳的滋味，他賽後難免有點失望，「我們一直以頒獎台為目標，只是安全車的時機對我們有點不利，最終得第4位難免有點失望，但對比季初已經是非常好的成績。」

皮亞斯特利因安全車失落頒獎台，咸美頓獲益摘季，平治車手佐治羅素賽後坦言，皮亞斯特利值得登上頒獎台，「我替奧斯卡（皮亞斯特利）感到不值，他今天表現非常好，他今站值得開香檳。」

皮亞斯特利失落頒獎台，亦創下生涯最佳成績。（Getty Images）

皮亞斯特利今站交出生涯的代表作，但此子上年加盟麥拿侖車隊時，卻引起軒然大波。去年艾朗素突然宣布離開Alpine車隊，並即宣布提升皮亞斯特利，但這名澳洲車手透過社交網站表明不會代表Alpine出戰，原來早已與麥拿侖簽下協議。

這場轉會風波上年夏天鬧得熱哄哄，麥拿侖與皮亞斯特利的形象也有所受損，但今站交出亮眼戰績，至少證明麥拿侖去年不惜一切「搶人才」的決定，至少踏出了成功的一小步。

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