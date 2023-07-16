F1｜韋斯達賓熱愛虛擬賽車 為報復撞飛對手後遭取消資格
撰文：威廉神
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F1（一級方程式）兩屆世界冠軍韋斯達賓（Max Verstappen）一向是個「賽車宅」，在F1以外也熱愛虛擬賽車，尤其對賽車遊戲iRacing非常認真，工餘投放大量時間參加。
不過，「韋少」日前在一場iRacing賽事中，就因為報復對手而遭取消資格。
韋斯達賓本身是F1車手，工餘時也投資大量時間參加虛擬賽車，他在今季的F1沙特阿拉伯站正賽後不久，便在iRacing上的GT3賽事取得11連勝，當中擊敗的包括IndyCar冠軍栢魯（Alex Palou）及其他職業電競車手。此前他也曾參加虛擬利曼24小時耐力賽，卻因技術問題而令他遭強行退賽，他因而在社交媒體炮轟主辦方，由此可知他看待虛擬賽車相當認真。
今個周末F1沒有賽事，「韋少」自然全情投入iRacing，代表其車隊Team Redline出賽的他參加了遊戲中的比利時斯帕站，然而他與其中一位對手Sven Haase爭位時，對方認為韋少故意逼自己出賽道，但似乎是遊戲的Bug導致；其後Sven Haase將韋少及Team Redline其他戰車一併撞開，韋少由第3名一下子跌到第8位。
韋少報復的經過：
韋斯達賓隨即急起直追，卻在一個彎位離開賽道、無視所有彎位直接向前駛，追上Sven Haase，並將他撞出賽道，似乎「韋少」是一心要報復，這個舉動自然令他遭取消資格，片段隨即在網上廣傳，車迷的評語也兩極，有人認為「只是個遊戲」，並指出Sven Haase過往已多次蓄意將對手撞出賽道，早已惡名昭彰；也有人認為這證明韋少似乎還不夠成熟。
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