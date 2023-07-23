女子世界盃｜中國女足飲恨而回　主帥水慶霞：未來兩仗是挑戰

中國女足在女子世界盃首戰失利，末段遭丹麥的頭槌絕殺，結果以0：1飲恨而回，出線形勢有隱憂。中國女足主帥水慶霞直言球隊發揮不俗，並對賽果感到有點失望。



女子世界盃2023賽程｜直播免費連結+分組賽淘汰賽賽程賽果總覽

中國女足在女子世界盃D組惡鬥丹麥，兩軍大部分時間未有太多入肉攻勢，直至完場前，丹麥一次角球攻勢，後備入替的范絲歌特（Amalie Vangsgaard）接應角球頭槌建功，攻入全場唯一入球，助丹麥女足力克中國隊，取得寶貴3分。

女子世界盃2023｜中國女足遭丹麥頭槌絕殺 一球憾負出線有危機

中國女足完場前遭絕殺，一球憾負丹麥。（Getty Images）

「鏗鏘玫瑰」主帥水慶霞賽後對賽果感到可惜，直言麾下已有不俗發揮，「大家都努力了，可惜戰果未如人意，這是十分可惜的。我們作出不同部署，下半場時體能有點下降，球員們未能十分集中，這些問題也可再改善。最後關頭未能達到目標，這一點很遺憾，其後兩仗也要積極準備，必定有不少難關，全都是挑戰。」

中國女足隊長王珊珊認為，末段給予對手罰球機會有點魯莽，「我們最後不應該輸罰球，在防守時亦有點混亂，就讓對手把握一次機會。不過無論如何，第一場已經結束，好好收拾心情，打好未來兩場賽事。」

水慶霞坦言對賽果有點失望。（Getty Images）

丹麥女足主教練辛達加特（Lars Søndergaard）賽前已表明對中國是硬仗，他賽後依然維持同一口徑，「中國隊的表現是預期中的出色，她們是團體的隊伍，有不同的方式進攻，我們防守時不可有一刻放鬆，當我們後防有失誤時，只是幸好不至於失球。中國隊表現不令人驚訝，是預期中難應付，她們表現很好。」