女子世界盃2023｜歐洲冠軍英格蘭強勢出擊　三線主力傷出有隱憂

英格蘭女足近年進步神速，很大程度受惠女子英超聯賽水平持續提升，在荷蘭名帥域雯（Sarina Wiegman）帶領下，2022歐洲國家盃主場出戰順利奪冠，首度贏得大賽冠軍，相隔一年的世界盃，她們自然被看高一線，捧 為冠軍熱門之一。



歐洲冠軍英格蘭女足在今屆世界盃同樣是大熱門。（路透社）

2023女子世界盃指南︱四冠王者美國有隱憂 澳洲主場之利最強黑馬

2023女子世界盃Now直播全部64場 免費直播+分組賽淘汰賽賽程總覽

去年助英格蘭女足登上歐洲之巔的三大功臣：隊中神射手兼助攻王美特（Beth Mead）、隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）先後因膝部十字韌帶（ACL）撕裂未能入選，中場大腦卻比（Fran Kirby）進行膝部手術根治傷患同樣未能趕及今屆賽事，前、中、後三線靈魂人物皆失，實力大打折扣。

美特（左）和莉亞威廉臣（右）先後因膝部ACL手術正在養傷，早前盛裝出席溫布頓獲觀眾致敬。（Getty Images）

美特在歐國盃以6入球5助攻贏得金靴獎，並獲選賽事最佳球員，英格蘭失去這位進攻「火車頭」，由列斯占士的妹妹羅倫占士（Lauren James）補上她的右翼位置，後者的速度和爆炸力是所有對手的噩夢，然而羅倫的入球和傳中質素目前難與美特相提並論。此外歐國盃後英軍女足史上首席射手韋特（Ellen White）及另一傳奇史葛（Jill Scott）雙雙退役，英軍在熱身賽表現、尤其是進攻方面患得患失，跟去年夏天的火熱狀態有一定距離。

英格蘭主帥域雯。（路透社）

後防一大漏洞成最大疑問

英軍主帥域雯如無意外會繼續以4-3-3陣式迎戰，韋特退役後的正選中鋒席位，相信是戴莉（Rachel Daly）與路素（Alessia Russo）二選一，戴莉由左閘改踢前鋒，2022/23球季在英超為阿士東維拉攻入22球成為聯賽神射手，狀態火熱；剛由曼聯轉投阿仙奴的路素，去年歐國盃以後備身份攻入4球，惟表現相對不及戴莉穩定。卻比缺陣下，進攻中場會由曼聯的東妮（Ella Toone）補上，與禾殊（Keira Ｗalsh）及史坦威（Georgia Stanway）組成三人中場。中前場替補人選實力與正選相差不遠，防線才是最大疑慮。

隊長莉亞威廉臣缺陣，到底由誰成為今屆隊長白禮特（Millie Bright）的中堅拍檔？最正路是由格蓮活特（Alex Greenwood）取代，但當歐國盃正選左閘戴莉改踢前鋒，假如格蓮活特串演中堅，左閘便要由卡達（Jess Carter）或查爾絲（Niamh Charles）之間二選一，兩人防守能力一般，而格蓮活特速度太慢，左閘位置必成英格蘭的「阿基里斯腱」，至今未見修正方案。中堅人選尚有胡賓摩爾（Lotte Wubben-Moy）和艾絲美摩根（Esme Morgan）兩個選擇，她們潛質優厚卻分別有穩定性及經驗不足問題，就算有目前全球最佳女足門將艾思（Mary Earps）把守最後一關，防線仍然令人憂慮。

羅倫占士的表現或主宰英格蘭在今屆世界盃能走多遠。（Getty Images）

多員主力缺陣大大影響英格蘭今屆奪冠機會，只有一種「盡做」的感覺，平均實力而言，她們仍是強隊之一，由2015、2019兩屆世界盃及2017、2022兩屆歐國盃，連續4次大賽均為四強份子，因傷錯過去年歐國盃的中場諾比思（Jordan Nobbs）入選大軍，現在僅為替補角色，始終相信以她的級數、視野、傳送和遠射能力，有機會帶來變數。

英格蘭分組賽出線應無問題，16強極大機會遇上澳洲或加拿大其中一隊，面對嚴峻考驗，便要看域雯戰術、排陣以及球隊臨場發揮。

英格蘭（世界排名：4）

世界盃最佳成績：第3名（2015）

上屆世界盃成績：第4名

焦點球星：禾殊、史坦威、羅倫占士

分賽賽程：

D組

22/07 17:20 英格蘭 對 海地

28/07 16:20 英格蘭 對 丹麥

01/08 18:50 中國 對 英格蘭

