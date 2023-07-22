女子世界盃2023｜3支世盃新丁首戰全落敗　海地憾負英格蘭有驚喜

今屆女子世界盃決賽周增至32隊，多達8支國家隊首度登場。來到第3個比賽日，其中3支新丁先後登場，面對過往盟主的越南及贊比亞，數據與比數均一面倒大敗，海地的表現最對辦，可惜3隊首戰全數落敗。



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美國3球輕取越南

越南被編入E組，首戰遇上力爭三連冠的美國。越南除了隊長黃侞（Huỳnh Như）在葡萄牙搵食外，其餘22人全數效力國內聯賽，與美國隊的實力難免有差距。

「美越戰」在奧克蘭伊頓公園舉行，早在香港時間今早9點開賽。美國隊以一次巧妙的組織開紀錄，摩根（Alex Morgan）第一時間後腳助攻，造就蘇菲亞史密夫（Sophia Smith）破網。美國上半場末段再有擴大比數的機會，摩根主射12碼，可惜角度麻麻被越南門將撲出。上半場補時階段，史密夫補射建功，加上隊長賀倫（Lindsey Horan）77分鐘錦上添花，結果美國以3球淨勝越南。

美國新星史密夫梅開二度，賽後獲選今仗最佳球員。（Getty Images）

從數據角度看今仗，美國絕對贏得有道理，全場多達27次攻門，其中8次命中目標，全場有一半時間擁有控球率。反觀越南方面，全場未有錄得任何一次射門，控球率就只得27%。

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越南面對美國狂轟猛炸，全場被攻門27次。（Getty Images）

日本連番詐糊仍大勝贊比亞

非洲代表贊比亞隨後登場，挑戰另一前盟主日本隊，「大和撫子」由田中艾南將皮球送入網，惜VAR指越位在先。日本在上半場末段憑宮澤日向建功，半場領先一球。即使比數落後，贊比亞尚算不落下風，日本換邊初段接連越位，入球及12碼被吹走，兩度「食詐糊」的田中美南55分鐘終有進賬，「大和撫子」領先至2：0。

贊比亞戰至60分鐘左右，體能有點下滑，後防出現更多空位，宮澤日向與遠藤純9分鐘內各建一功，日本隊拉開至4：0。贊比亞門將末段魯莽撲跌植木理子，輸12碼的同時更兩黃一紅被逐，植木理子親自操刀被龍門撲出，其後因為對方起腳前雙腳離開白線，需要重射，植木理子再射中鵠，結果以5：0大勝贊比亞。

今場的數據與美國對越南差不多，日本隊全場多達26次攻門，10次中目標，而贊比亞與越南一樣錄得零射門。

雖然全場多次食詐糊，日本隊依然以5：0大勝贊比亞。（Getty Images）

海地憾負踢出驚喜

經過首兩場的經驗後，對海地的期望亦不高，但這支中美洲球隊卻踢出驚喜，全場極有紀律，英軍沒有太多甜頭，多次兩邊傳中亦沒太大威脅。海地守將防守時舉起雙手，然後手球被吹12碼，英格蘭由史坦威（Georgia Stanway）操刀宴客，對方門將同樣在起腳時雙腳離開白線，史坦威再射網仔入網，29分鐘打開紀錄。

雖然英格蘭佔上風，但依然找不到第二個入球，反而海地在末段有機會追平，幸好英軍門將艾思（Mary Earps）化險為夷，助英格蘭力保一球勝局。海地表現比其餘兩支新丁對辦，單憑射門次數也看到分野，海地全場錄得6次攻門，英格蘭則有19次，從形勢而言，海地今仗絕不輸蝕。

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