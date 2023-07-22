劍擊世錦賽｜佘繕妡驚險過關偕江旻憓鬥正賽　何思朗力克法國劍手

由意大利米蘭主辦的世界劍擊錦標賽開鑼，首日先上演男子佩劍及女子重劍個人賽資格賽，兩項各有一名港將脫穎而出。



劍擊世錦賽電視直播 江旻憓張家朗衝世界冠軍 港將力爭奧運資格

劍擊世錦賽首3日率先舉行各個劍種個人賽的資格賽，今日（22日）上演男子佩劍及女子重劍。

除了「一姐」江旻憓直入正賽外，佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希角逐正賽資格，3名女將小組賽同樣錄得4勝，佘繕妡淘汰首戰以15：9擊敗克羅地亞劍手，其後鬥美國劍手Katharine Holmes，結果「佘佘」以7：6險勝對手，順利躋身正賽圈。連翊希一劍以14：15不敵加拿大劍手；陳渭泠則遭英國劍手淘汰。

佘繕妡與江旻憓將在周二（25日）再亮相，爭逐世界冠軍，被列為頭號種子的Vivian，將與委內瑞拉劍手馬天尼絲（Maria Martinez）碰頭，而佘佘則與16號種子﹑波蘭劍手Renata Knapik-Miazga爭晉級。倘若兩人連贏兩場的話，有望在16強交手。

佘繕妡驚險過關，正賽16強有望鬥隊友江旻憓。（香港劍擊總會圖片）

男子佩劍方面，何思朗小組賽僅負一場4：5，淘汰賽對法國劍手比比（Eliott Bibi），首節休息時落後4：8，休息調整過後表現即回升，力追至10：10平手，其後再以15：12反勝對手，有驚無險躋身正賽，首圈將與埃及Mohamed Amer爭入次圈。

羅浩天與周頌羲首場淘汰賽過關後，惜分別不敵烏茲別克及匈牙利劍手，無緣正賽；陳智軒則不敵伊朗劍手。

何思朗反勝法國劍手，順利躋身正賽圈。（香港劍擊總會圖片）

港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽

7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽

7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始

