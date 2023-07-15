李慧詩或缺席杭州亞運　一年時間休息　「想去南北極」

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）曾於6月宣布退役，並將於稍後成為港隊短途組教練。於9月下旬舉行的杭州亞運將至，Sarah透露自己因未報讀教練班，去亞運的機會僅「50/50」，「暫時沒有一個確實的亞運角色，我想也不一定要有個角色，我沒有好特別想參與的想法。」



周六（15日）奧苗計劃於奧海城舉行「夏日城市運動嘉年華」，其中李慧詩出席擔任嘉賓，於台下分享排解壓力的方法，更笑稱自己「無嘢做都會有壓力」。上月，宣布退役並將於稍後成為港隊短途組教練的Sarah，表示自己最新動態是主力休息，教練方面未有新消息。「我和體院未有合約，我要先去報教練基礎訓練班，但我有一點不想報，因為（實習）是教學生和學校，和我本身做的事不一樣。」

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嘉年華開幕禮齊集港將。（張倩儀攝）

「亞運不一定要有個角色」

Sarah坦言由於未有教練牌，去亞運的機率是「5050」 ：「暫時沒有一個確實的亞運角色，我想也不一定要有個角色，我沒有好特別想參與的想法。」透露曾收到亞運旁述的邀請，但已經婉拒。

比起用另一個角色投入體育，Sarah更想把握時間「Gap Year」一年：「我想一做單車教練就會做好久，現在想先休息。」雖然未有明確計劃，但Sarah大致希望可以撰寫第二本書，以及繼續參與填詞計劃：「會想去遊覽世界，看一下不同的事，會想去古羅馬文化（相關地方）、西域和南北極。」

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短途競輪有機會爭牌

雖然離開單車隊，又未以新身份投入，Sarah持續關注隊內情況，特別是短途組，她認為「短組」仍有機會於亞運爭勝牌：「他們自己有目標，但我覺得任由他們自己去萬馬奔馳，不要太大壓力。我覺得競輪（有機會），因為可以借助其他人之力，男女都有機會，能力差一點點不代表什麼。」

李慧詩表示或會缺席杭州亞運。（張倩儀攝）

石偉雄：要傳承了

同場體操代表石偉雄和吳翹充亦將會出戰亞運，石偉雄（石仔）表示自己早前受困於腰部傷患，最近慢慢恢復狀態，作為兩屆金牌得主，被問到力爭「三連霸」的壓力，石仔謙稱：「今次的焦點應該是家祺和阿充，去了好幾屆，要傳承了。」一旁的阿充表示亞錦賽的銅牌證自己狀態不錯：「亞運會以頭八為第一個目標，入到決賽再爭取獎牌。」

吳翹充和石偉雄將代表香港出戰亞運。（張倩儀攝）