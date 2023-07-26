劍擊世界錦標賽｜陳諾思負予前世界冠軍出局　符妤名不敵奧運金牌

在意大利米蘭舉行的劍擊世界錦標賽，周三（26日）上演女子花劍和男子佩劍個人賽正賽，港隊有3位女花劍手，包括陳諾思、鄭曉為和符妤名出戰，男佩亦有周澤軒打入正賽，本文為大家帶來港將最新戰報。



世界劍擊錦標賽直播資訊：

劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）

符妤名（右）輕取新加坡對手。（香港劍擊總會）

【19:40】（女子花劍32強）符妤名對世界排名第一、東京奧運金牌Lee Kiefer，一度追近至6：7，惟遭對手連取三劍拉開比分，符未幾又追近至10：12、11：13，惜最終遭對手連取兩分，以11：15落敗，32強止步，這亦是她在世錦賽的最佳成績。

【18:50】（女子花劍32強）陳諾思擊敗應屆亞洲冠軍後，再對三屆個人世界冠軍Arianna Errigo，雖然身高和經驗都較輸蝕，但這位香港女將表現不俗，曾追近至8：11，她落後至8：14時仍奮力追分，最終以9：15落敗，以32強結束生涯首屆成年組的世錦賽。

【17:50】（男子重劍64強）周澤軒對美國的Tristan Szapary，他早段曾反超對手領先至7：5，惟其後遭追平再超前，周澤軒力追至13：14，餘下兩秒之際雖極力搶攻，但未能再得分，終惜敗出局。

【16:30】（女子花劍64強）符妤名對新加坡劍手Wong Maxine Jie Xin，未受太大壓力下以15：6輕取對手，進入次圈，將會對東京奧運金牌得主、美國名將Lee Kiefer。

【16:22】（女子花劍64強）緊接上陣的鄭曉為對世界排名第5的應屆歐洲冠軍、意大利劍手Martina Batini，力戰之下雖以10：15不敵，但表現勇悍。

【15:20】（女子花劍64強）今日率先登場的18歲港將陳諾思，在首圈對應屆亞錦賽金牌、中國劍手陳情緣，陳諾思早段曾領先6：1，雖然曾遭對手追近至10：9，但她最後仍沉着應戰，最終以15：12鎖定勝局，首次出戰成年組世錦賽便成功闖入次圈，她將會對意大利名將、曾三度成為女花個人賽世界冠軍的Arianna Errigo。

港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽

7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽

7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始



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