劍擊世界錦標賽｜港隊女花3人入正賽遇強敵　周澤軒小組全勝晉級

劍擊世界錦標賽周日(23日)舉行男子重劍及女子花劍資格賽,爭取晉級正賽,最終港隊有1位男重劍手及3位女花劍手,打入周三(26日)的正賽。



港隊在女子花劍有鄭曉為﹑陳諾思﹑符妤名及關渝澄出戰資格賽,4人都順利由分組賽出線,當中鄭曉為﹑陳諾思﹑符妤名均直入次圈,至於關渝澄則在首圈擊敗克羅地亞劍手Marcela Dajcic,同樣進入次圈。鄭曉為對韓國劍手以15:12獲勝,陳諾思則以15:2大炒土耳其對手,符妤名亦以15:5大比數擊敗墨西哥劍手,三人都順利打入正賽;至於關渝澄則不敵日本劍手,無緣出戰正賽。

18歲的女花小將陳諾思打入正賽。(FIE)

一眾女花港將在正賽的對手非常強悍,陳諾思在正賽首圈(64強)便要對應屆亞洲錦標賽女花個人金牌得主、中國劍手陳情緣,鄭曉為則會鬥世界排名第5的應屆歐洲冠軍、意大利劍手Martina Batini;符妤名的對手則是新加坡的Wong Maxine Jie Xin。

周澤軒早前為港隊在亞錦賽奪得一面男子重劍團體銅牌。(FIE)

男子重劍方面,港隊有方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天和周澤軒出戰,當中周澤軒在分組賽6戰全勝,直接晉身正賽,也是他個人首次打入世錦賽正賽;方凱申、何瑋桁和吳浩天則由分組賽出線進入128強,其中方凱申再晉一級,惟最終不敵英國劍手,無緣正賽。周澤軒在正賽首圈將會對美國的21歲劍手Tristan Szapary。

女花及男重正賽64強港隊賽程:

女子花劍

陳諾思 Vs 陳情緣(中國)

鄭曉為 Vs Martina Batini(意大利)

符妤名 Vs Wong Maxine Jie Xin(新加坡)



男子重劍

周澤軒 Vs Tristan Szapary(美國)