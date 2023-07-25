劍擊世界錦標賽｜男花三將闖正賽周四夥張家朗出戰　女佩三人晉級

在意大利米蘭舉行的劍擊世界錦標賽，周一（24日）舉行第三日、也是個人賽資格賽的最後一日，上演男子花劍及女子佩劍個人賽的資格賽。

男花三名參加資格賽的港將都打入周四（27日）的正賽，將與種子劍手張家朗一同出戰；女佩方面，朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩都晉級。



男花港隊除了世界排名第5的張家朗無需出戰資格賽，以種子排名直入正賽外，蔡俊彥、崔浩然及楊子加都要先出戰資格賽，三人由小組出線後再順利通過淘汰賽，取得正賽資格，當中蔡俊彥先以15：9擊敗斯洛伐克劍手、次圈再15：11擊敗比利時劍手，打入正賽；崔浩然則先在首圈以15：1大勝澳洲代表，次圈15：12力挫匈牙利劍手，楊子加則先15：10擊敗希臘選手、再15：8淘汰奧地利劍手，意味男花四位港將都會出戰正賽。

四位打入正賽的港將，首圈對手都不易應付，當中楊子加會對來自美國、曾在2013年奪得世錦賽個人金牌的Miles Chamley-Watson，崔浩然將鬥19歲的日本劍手飯村一輝，此子為早前日本獲亞錦賽男花團體金牌的成員之一；張家朗的對手，則是韓國代表李侊炫，他在2018年亞運會曾獲男子花劍團體金牌，蔡俊彥會先鬥世界排名第9的埃及選手Alaaeldin Abouelkassem，他為2012年倫敦奧運男花個人銀牌得主。

3位女佩港將包括梁洛文（左一）、朱詠翹（左二）及歐倩瑩（左四）都進入世錦賽正賽。（資料圖片）

女佩方面，四位港將薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩都先從小組賽出線，進入資格賽的淘汰賽，薛雅齊12：15敗予土耳其選手，無緣打入正賽，其餘三將則得以直入次圈，贏一場便可打入正賽，朱詠翹15：13淘汰阿根廷對手、梁洛文15：11擊敗土耳其劍手、歐倩瑩則15：11挫羅馬尼亞劍手，三人均打入正賽。

梁洛文首圈會先對2017年世錦賽團體金牌得主的意大利劍手Rossella Gregorio；朱詠翹則會對年僅17歲的美國劍手Magda Skarbonkiewicz，她在6月的泛美錦標賽中獲得女佩個人金牌，備受注目。歐倩瑩的對手，則是世界排名18的德國劍手Larissa Eifler。

男花及女佩正賽64強港隊賽程：

男子花劍

張家朗 Vs 李侊炫（韓國）

楊子加 Vs Miles Chamley-Watson（美國）

崔浩然 Vs 飯村一輝（日本）

蔡俊彥 Vs Alaaeldin Abouelkassem（埃及）



女子佩劍

朱詠翹 Vs Magda Skarbonkiewicz（美國）

梁洛文 Vs Rossella Gregorio（意大利）

歐倩瑩 Vs Larissa Eifler（德國）



港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始

