劍擊世界錦標賽｜男花三將闖正賽周四夥張家朗出戰　女佩三人晉級

在意大利米蘭舉行的劍擊世界錦標賽,周一(24日)舉行第三日、也是個人賽資格賽的最後一日,上演男子花劍及女子佩劍個人賽的資格賽。

男花三名參加資格賽的港將都打入周四(27日)的正賽,將與種子劍手張家朗一同出戰;女佩方面,朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩都晉級。



男花港隊除了世界排名第5的張家朗無需出戰資格賽,以種子排名直入正賽外,蔡俊彥、崔浩然及楊子加都要先出戰資格賽,三人由小組出線後再順利通過淘汰賽,取得正賽資格,當中蔡俊彥先以15:9擊敗斯洛伐克劍手、次圈再15:11擊敗比利時劍手,打入正賽;崔浩然則先在首圈以15:1大勝澳洲代表,次圈15:12力挫匈牙利劍手,楊子加則先15:10擊敗希臘選手、再15:8淘汰奧地利劍手,意味男花四位港將都會出戰正賽。

四位打入正賽的港將,首圈對手都不易應付,當中楊子加會對來自美國、曾在2013年奪得世錦賽個人金牌的Miles Chamley-Watson,崔浩然將鬥19歲的日本劍手飯村一輝,此子為早前日本獲亞錦賽男花團體金牌的成員之一;張家朗的對手,則是韓國代表李侊炫,他在2018年亞運會曾獲男子花劍團體金牌,蔡俊彥會先鬥世界排名第9的埃及選手Alaaeldin Abouelkassem,他為2012年倫敦奧運男花個人銀牌得主。

3位女佩港將包括梁洛文(左一)、朱詠翹(左二)及歐倩瑩(左四)都進入世錦賽正賽。(資料圖片)

女佩方面,四位港將薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩都先從小組賽出線,進入資格賽的淘汰賽,薛雅齊12:15敗予土耳其選手,無緣打入正賽,其餘三將則得以直入次圈,贏一場便可打入正賽,朱詠翹15:13淘汰阿根廷對手、梁洛文15:11擊敗土耳其劍手、歐倩瑩則15:11挫羅馬尼亞劍手,三人均打入正賽。

梁洛文首圈會先對2017年世錦賽團體金牌得主的意大利劍手Rossella Gregorio;朱詠翹則會對年僅17歲的美國劍手Magda Skarbonkiewicz,她在6月的泛美錦標賽中獲得女佩個人金牌,備受注目。歐倩瑩的對手,則是世界排名18的德國劍手Larissa Eifler。

男花及女佩正賽64強港隊賽程:

男子花劍

張家朗 Vs 李侊炫(韓國)

楊子加 Vs Miles Chamley-Watson(美國)

崔浩然 Vs 飯村一輝(日本)

蔡俊彥 Vs Alaaeldin Abouelkassem(埃及)



女子佩劍

朱詠翹 Vs Magda Skarbonkiewicz(美國)

梁洛文 Vs Rossella Gregorio(意大利)

歐倩瑩 Vs Larissa Eifler(德國)



港隊參賽名單:

世界錦標賽賽程及直播資訊:

7月25日:男子佩劍﹑女子重劍個人正賽(64強至決賽)

7月26日:男子重劍﹑女子花劍個人正賽(64強至決賽)

7月27日:男子花劍﹑女子佩劍個人正賽(64強至決賽);男子佩劍﹑女子重劍團體賽(首圈至8強)

7月28日:男子佩劍﹑女子重劍團體賽(8強至決賽);男子重劍﹑女子花劍團體賽(首圈至8強)

7月29日:男子重劍﹑女子花劍團體賽(8強至決賽);男子花劍﹑女子佩劍團體賽(首圈至8強)

7月30日:男子花劍﹑女子佩劍團體賽(8強至決賽)



直播資訊:NowTV 630台(免費台)及631台直播(時段如下)

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始