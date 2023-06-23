劍擊亞錦8面獎牌的啟示　從新鮮的名字看港隊整體實力｜體壇札記

一連6日的亞洲劍擊錦標賽在中國無錫落幕，港隊一共拿下1金1銀6銅。縱然戰績不及去年，但更可喜的是，獎牌不再傾側於一﹑兩個主將，各個項目均有突破，男子佩劍羅浩天、男子花劍楊子加、男子重劍團體及女子佩劍團體奪得獎牌，表現最令人感動。

經過今年亞錦賽，要說香港劍擊隊是「劍擊勁旅」，或許尚要繼續努力，但整體實力得以提升，確實朝着正確方向邁進。



港隊出戰無錫舉行的亞洲錦標賽。（香港劍擊總會圖片）

6日的亞錦賽過去，留下不少深刻畫面，江旻憓決賽大勝﹑羅浩天勇挫前世界冠軍﹑楊子加狂奔慶祝﹑男重打入4強﹑女佩落後下力追日本隊，眾將用熱血譜寫感動的亞錦故事，每一面獎牌也有各自的重量及意義。

港隊今屆8面獎牌，重劍「一姐」江旻憓分別贏得一金一銀，她在個人決賽橫掃「世二」韓國劍手宋世羅，再次顯示世界級實力；她帶領的女子重劍隊，力克中國隊再闖決賽，惜再度不敵韓國隊。江旻憓及女子重劍隊打出水準，一金一銀的成績十分正路。

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江旻憓蟬聯亞錦賽，第3度登上亞洲冠軍的寶座。（FIE圖片）

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楊子加國際賽首摘牌哭成淚人

同樣爭取衛冕的張家朗，男花個人賽16強止步，蔡俊彥在同一階段不敵韓國劍手，兩名上屆獎牌得主意外無緣獎牌，難免失望。肩負起全隊希望的楊子加，在8強成為港隊獨苗，面對中國劍手陳海威，他連取7分扭轉局勢，最終勝15：12力克對手，不負眾望殺入4強，最後奪得銅牌，奠勝一刻他狂奔到恩師Maurizio身邊，相擁慶祝，楊子加更哭成淚人。28歲的他，劍擊路說不上一帆風順，當張小倫、崔浩然、張家朗先後突破，他大都只做配角，如今取得劍擊生涯首面國際大賽個人獎牌，真正成為「亞洲前四」，隊友﹑朋友無一不替他高興。

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楊子加劍擊生涯取得突破，摘下首面個人國際賽獎牌。（FIE圖片）

韓籍教練上場佩劍即有佳績

另一面個人賽銅牌來自男子佩劍的羅浩天，這是自佩劍「大師兄」林衍聰後，相隔9年再有男佩港將獲獎。自從韓籍教練李旭宰上任後，將韓式的刻苦訓練注入佩劍隊，港將們承受不同的壓力，羅浩天更在今季陷入低潮，但觀乎今屆亞錦，他先在16強面對中國劍手Yan Yinghui，曾經落後2：8卻以15：12逆轉勝，8強挑戰前世界冠軍﹑韓國劍手吳尚旭，更贏15：11，一面亞錦獎牌證明，過去的刻苦訓練絕對有價值。

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羅浩天亞錦賽勇挫強敵，打出生涯代表作。（FIE圖片）

羅浩天勇挫吳尚旭後，與李旭宰教練相擁慶祝。（FIE圖片）

在韓籍教練帶動下，女子佩劍隊亦相隔5年再登頒獎台，這不只是獎牌收穫，小將們鬥韓﹑日同樣打出驚喜，面對日本一役，一度落後10分，她們逐步收窄差距，末段更一度反先，最終雖然憾負43：45，但3名「千禧後」女將表現亮眼，令人期待下季港隊的表現。

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港隊女子佩劍相隔5年重登亞錦頒獎台。（香港劍擊總會圖片）

男重女花接近同時入4強 留下深刻相片

說到感動，少不了港隊男子重劍，四子8強勇挫中國，報回去年一敗之仇，自2017年主場的亞錦賽後，相隔6年再摘獎牌。賽後全員衝進劍道，與「守尾門」的何瑋桁相擁慶祝。何瑋桁﹑方凱申與吳浩天6年前摘牌時也在陣，歷盡高低起跌，三人再度踏上頒獎台，證明歷年來的付出沒有白費，同時證明港隊男重也是有能力。

劍擊・亞錦賽｜男重時隔6年再奪銅 四面獎牌一個牽絆

劍擊・亞錦賽｜勇挫中韓勁敵 男重女花闖4強為港添銅

香港男子重劍時隔6年再踏上亞錦頒獎台，牽絆更拉緊了一點。（香港劍擊總會提供）

在男重晉級的同時，旁邊劍道的女子花劍隊同樣淘汰韓國，接近同一時間為港隊增添兩面獎牌，女花隊完場後隨即支持重劍隊，隊友們逐一擊掌慶祝，更留下一張「開心到飛起」的大合照。

這張相信是今年亞錦賽令人印象最深的圖片。（FIE圖片）

香港劍擊隊總教練鄭兆康說過，他希望劍擊隊全面發展，而非只得其中一﹑兩項才有力爭逐獎牌。港隊今年在亞錦團體賽的戰績，除了男子佩劍飲恨團體獎牌，其餘5個劍種同樣於團體賽有收穫，這是繼2017年香港主場亞錦賽後的最佳團體成績。獎牌除了是實質的鼓勵，也是劍手付出努力的證明，今屆的獎牌並非全數落在「大名」劍手身上，卻令更多港將走入香港人外界的眼簾，被人看見他們的存在。與韓國﹑日本等劍擊勁旅相比，港隊或許還有一點距離，但從今季亞錦賽看來，港隊正向着正確的方向，一步又一步向着「劍擊勁旅」的目標邁進。

港隊亞錦賽接連傳捷報，希望在下月的世錦賽都有好成績。（香港劍擊總會圖片）

劍擊港隊今年亞錦賽戰績：



金牌：江旻憓（女子重劍個人）

銀牌：女子重劍團體

銅牌：羅浩天（男子佩劍個人）﹑楊子加（男子花劍個人）﹑男子花劍團體﹑女子花劍團體﹑男子重劍團體﹑女子佩劍團體

