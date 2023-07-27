麥巴比堅持留PSG有望再賺一筆　傳拒與希拉爾代表會面｜足球轉會

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）轉會風波繼續發酵，沙特阿拉伯球會希拉爾（Al-Hilal）開出天價，希望吸引這名法國球星加盟。盛傳PSG已開綠燈，准予希拉爾方面與麥巴比接觸，希拉爾甚至派代表往巴黎，但「麥總」拒絕會面，堅持留隊。



基利安麥巴比與巴黎聖日耳門繼續拉鋸，麥巴比一方面不願續約但又不離隊，PSG積極放售，以免人財兩失。沙特「大水喉」希拉爾開出3億歐元轉會費，又願意與「麥總」簽約一年，讓他轉投皇馬，似乎是對麥巴比﹑PSG及希拉爾的三贏方案。

《天空體育》等多間外媒指，巴黎聖日耳門有意接受希拉爾的報價，並准予希拉爾方面與麥巴比接觸。著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，希拉爾更派員赴巴黎，嘗試推動麥巴比的轉會，但慘吃閉門羹，不願與希拉爾代表會面。羅曼奴再指他無意與希拉爾談判，而PSG的消息人士認為，麥巴比早以與皇馬有秘密協議，故此他等待明年夏天自由身離開。《隊報》更指他「完全排除任何前往沙特阿拉伯的可能性」。

巴黎聖日耳門努力為麥巴比找買家，但「麥總」堅持留隊，也與PSG的合約內容有關。《天空體育》透露，若麥巴比在8月1仍然留隊的話，他就可以獲得6000萬歐元的忠誠獎金，即是有望再賺一筆。

報道指麥巴比（左）即使下季要長期坐冷板亦不在乎，堅持要在PSG履行完整份合約。（路透社）

日前西班牙媒體《Relevo》便透露該名法國隊長不會前往沙特，因為即使要長期坐在後備席，他仍希望保留出戰歐聯的機會。未知這是否他拒絕希拉爾的主因，不過以目前狀況來看，PSG似乎無法輕易將他出售。

報道指希拉爾今次開出的條件極具誠意，更容許麥巴比在一年後自由轉會至皇馬，但仍無法打動這名法國球星。（Getty Images）

《隊報》續指，PSG中場華拉堤（Marco Verratti）已同意前往希拉爾，不過這間沙特球會仍未與PSG達成共識，因為巴黎聖日耳門希望能獲得更高的轉會費。同時希拉爾意識到難以簽入麥巴比後，轉而將收購目標指向拿玻里射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）。