足球轉會｜韓國天才李剛仁投PSG即遇內亂　傳6球員集體投訴麥巴比

巴黎聖日耳門（PSG）早前有美斯離隊，這支法甲豪門周六晚宣布簽入韓國國腳李剛仁，然而他剛加盟即遇上PSG動盪的時期。

麥巴比（Kylian Mbappe）日前在獲頒法國年度最佳球員後受訪，言談間狠批PSG，有傳6名球員包括新兵向主席艾卡利法，投訴麥巴比的有關言論。



巴黎聖日耳門周六宣布簽入韓國國腳李剛仁，這名22歲翼鋒自小在華倫西亞受訓，由2019年開始效力華倫西亞，到2021年轉投馬略卡，上季在西甲的表現廣受好評，加上在去年的卡塔爾世界盃表現出色，終獲PSG以傳聞中的2200萬歐元羅致，雙方簽約至2028年。

李剛仁正式加盟巴黎聖日耳門。（PSG官網）

不過就在李剛仁加盟之際，PSG與麥巴比的不和又再升級，由6月開始，雙方多番以信件表達意向，麥巴比希望留到下季約滿離隊，但PSG表明立場，一是今季離開、一是續約到2025年，無論是麥巴比或PSG主席艾卡利法也曾公開評論，雙方各執一辭。

早前傳出皇家馬德里與麥巴比達成轉會共識，西班牙《馬卡報》甚至一度報道指，皇馬將在他身上花費4億歐元之多，但皇馬已否認，表明與這名法國球星「沒有聯絡」。

父親為喀麥隆人的麥巴比日前到訪喀麥隆，除了作慈善活動，也與NBA球星諾亞（Joakim Noah）會面。（路透社）

事情膠着之際，又出現新的波瀾。麥巴比周六奪得法國年度最佳男子足球員獎項後，接受《法國足球》訪問時，被問道如何看待外界批評他的表現時，他道：「我已經連續多年都入很多球，所以人們已習慣了，對於外界對我的好表現習以為常，我從沒投訴過，這種情況一樣發生在美斯和C朗拿度身上。」

他續道：「在PSG踢波也對情況沒什麼幫助，因為這是一支充滿分歧的球隊、一間充滿分歧的球會，當然會惹人非議，但這不會影響到我，因為我很清楚自己在做什麼。」

麥巴比在PSG的日子似乎已在倒數。（Getty Images）

麥巴比又被問道為何PSG贏不了歐聯冠軍，他說：「我不知道PSG需要些什麼才能贏歐聯，這問題不應問我，而是去問負責組軍的人、建立球會的人。我只是用自己的能力盡力去幫助球會。我已連續5年成為法甲的神射手了，但批評我的人說，我還有進步空間，有時在足球這回事，就是要面對這些無形障礙，所以這問題應該去問更上層的人。」

談到自己的去向，麥巴比則對於自己會否離開PSG不置可否，「我總是不會滿足的，無論做什麼，我都覺得自己還有進步空間，而我也渴求勝利，我不想留在一支只是參與的球隊，因為這樣，有些人會覺得我很自大，因為我痛恨單純地參與（比賽），這跟我的本性不符，我也不怕說出自己想要什麼。」

《天空體育》記者Kaveh Solhekol在Twitter透露，6名PSG球員周六早上聯絡艾卡利法，投訴麥巴比在訪問中對球會的評語，Solhekol指6人中有2人是今夏才加盟的球員，而在李剛仁之前在今夏轉投PSG的球員，包括阿辛斯奧、史堅尼亞及烏加迪。艾卡利法早已表明，麥巴比的去向會在未來幾周有答案，事情發展至此，他留隊的機會似乎越來越低。