足球熱話｜麥巴比天價收入引字母哥自薦　1年超勒邦占士20季生涯

希拉爾（Al-Hilal）昨天（24日）提出以3億歐元轉會費，向巴黎聖日耳門（PSG）收購前鋒麥巴比（Kylian Mbappe），加上傳聞年薪高達7億歐元，還附有特別條款，能讓他在一年後以自由身加盟皇馬，事件震驚整個足球界之餘，還引來其他領域的運動員發聲。

NBA球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）便在Twitter中向希拉爾毛遂自薦，更引來「麥總」本人打破沉默回應。



麥巴比、PSG、皇馬、希拉爾，最近都成為體育媒體焦點所在，畢竟沙特球會的開價實在太誇張，3億歐元轉會費與7億歐元年薪均是世界紀錄。著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指麥巴比目前與希拉爾方面尚未有任何會談，而且他的基本年薪實際上為2億歐元，但在加上商業活動及100%的肖像權收入後，最高可以達到7億歐元。

西班牙媒體《Relevo》報道稱，有與球員關係密切的消息人士透露，即使在如此吸引的條件下，麥巴比仍不願意前往沙特，因為他想要贏得歐聯冠軍，「他有一份無法忽視的1年合約。如果他要坐在後備席上，那他就坐，歐聯即將到來，屆時我們可以看看會發生什麼。如果他們（PSG）贏了的話，那一切都沒問題，但如果比賽過程不順利，後備席上有一名這樣的球員卻不用就很大問題了……」

有西班牙媒體稱麥巴比寧願坐足一季「冷板」，也不願到沙特掘金。（Getty Images）

麥巴比是接受還是拒絕希拉爾的邀請，仍然是未知之數，不過薪酬最高能到達7億歐元這則傳聞，可信度相信較高——那麼到底7億歐元是什麼概念呢？

以目前歐元兌港元匯率計算，約為60.57億港元，即月薪5.04億港元、日薪（除30）1682.5萬港元、每小時70.1萬、每分鐘1.17萬、每秒195港元。馬會下期六合彩暑期金多寶的預計頭獎為5000萬港元，先撇除博彩稅、多注中等其他因素，也就是說要中約121次頭獎，才能抵得上麥巴比的一年收入。

六合彩下期頭獎基金為5000萬港元，這還算是高獎金的一期。（馬會網站截圖）

如果覺得用頂級運動員的收入與星斗市民相比差距過大，那可以與其他頂級運動員對比。勒邦占士（LeBron James）在NBA征戰20個球季，薪酬一直是聯盟內最高之一。據薪酬網站《Spotrac》數據顯示，他是上季NBA人工排名第2的球員，年薪約4447萬美元（約4016萬歐元），即使換算成周薪也有約84萬歐元，放在足壇亦屬於非常高薪的球員。

然而有美國媒體將勒邦占士過去這20個球季的薪酬加在一起，都及不上麥巴比去希拉爾踢一季的收入，讓他們感嘆足球世界的金錢誇張得驚人。不過如前文所言，麥巴比的7億歐元收入是加上商業活動及肖像權等，勒邦占士這20季的數據則是只計算基本人工。

有趣的是，「字母哥」艾迪杜高普繼早前在商場「Show球技」向沙特球會自薦後，今天凌晨再次「求職」：「希拉爾你們可以簽我，我看起來很像麥巴比。」還引來麥巴比本尊打破多日來的沉默，以多個大笑Emoji轉發。

艾迪杜高普早前在商場展現足球技巧的影片：