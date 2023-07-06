法甲｜麥巴比與PSG陷尷尬局面　主席發最後通牒：無人可凌駕球隊

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）雖然曾表明「樂意下季留在巴黎聖日耳門」，但這名法國球星證實不會延長合約，換言之大有可能以自由身離開PSG。

巴黎聖日耳門日前宣布由西班牙名帥安歷基接任主帥一職，主席艾卡利法開腔談麥巴比續約一事，直言「無可能讓麥巴比免費離隊」。



麥巴比與PSG的合約風波陷入尷尬局面。（資料圖片／Getty Images）

早前盛傳麥巴比在今夏轉投皇家馬德里，「麥總」隨後親自闢謠，直言「下季會留在巴黎聖日耳門，我在這裏很高興。」話雖如此，麥巴比的團隊再向《法新社》發聲明，證實麥巴比拒絕與PSG延長合約，換言之大有可能以自由身離隊，令PSG陷入尷尬局面。

巴黎聖日耳門日前宣布，由西班牙名帥安歷基（Luis Enrique）接任主帥一職，簽約兩年，主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）當然有現身，並談及麥巴比續約的問題。

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PSG宣布，與安歷基簽約兩年，與主席艾卡利法齊齊現身記者會。（PSG Twitter截圖）

「無人可以凌駕球隊」

「我們的立場十分明確，如果麥巴比希望留下，我們都想他留下，但他必須簽下新合約，我們無可能讓世界上最佳的球員免費離隊，這是完全沒有可能的。他曾經說過不會自由身離開，所以我對他表明希望明夏離隊感到十分震驚及失望，這不是他應該做的事。如果他如今改變主意，這不是我們的問題。」

PSG主席艾卡利法向麥巴比發最後通牒。（資料圖片／Getty Images）

艾卡利法其後再強調，他對麥巴比表明離隊感失望，並給予最後通牒，「麥巴比是個出色的男孩，也是個紳士，他免費離隊將會大大削弱法國最大球會的實力。他是時候決定自己的未來，他最多有兩個星期時間，若果他不願意續約，我們的大門任何時候也打開的，我重申沒有人可以凌駕球隊，包括我。」

麥巴比是去是留，依然充滿懸念。（資料圖片／Getty Images）

PSG新帥安歷基透露，他曾與麥巴比見面，但雙方的談話內容保密，只是表示會盡最大能力建立最佳的陣容。另外，盛傳有離心的尼馬，安歷基表示未與這名巴西球星見面。

安歷基接任PSG主帥，簽約兩年。（Twitter截圖）