FIFA不再EA推「FC24」重新出發　新封面大曬冷夏蘭特做C位

國際足協（FIFA）與遊戲商EA去年宣布結束長達30年的合作關係，「FIFA23」將會是雙方合作的最後一集。EA SPORTS沒有了「FIFA」的名字，新一集易名為「FC 24」，以31名男﹑女子球星的遊戲內的形象放在封面，當中曼城神鋒艾寧夏蘭特站在正中間，卻未見C朗拿度﹑美斯及麥巴比的身影。



當EA與FIFA宣布結束合作關係後，「FIFA 24」注定不會出現，EA SPORTS以「FC 24」的名字重新出發。

EA公開新一集的首個遊戲封面，雲集31名男﹑女子球星，以遊戲內的形象示人，當中艾寧夏蘭特站在「C位」，除了孫興慜﹑雲迪積克﹑拉舒福特﹑比寧咸等現役球員外，還有碧咸﹑施丹﹑比利﹑杜奧巴﹑派路等名宿，女足球員亦有車路士射手卡爾（Sam Kerr）做代表。

「FC24」日前公開首個終極版本的封面。（Twitter截圖）

在這個「大曬冷」的封面中，不見FIFA 23的封面人物麥巴比，連當代兩大球王C朗拿度與美斯都同樣無份。不少網民都提出相同疑問，為何沒有C朗和美斯，更直言「可能是史上最差的（足球遊戲）封面。」

EA同時發布FC24的首條預告片，片中有男﹑女足球員，多個熟悉的名字在片中穿插，施丹﹑碧咸亦穿上印有「UT」字樣的球衣，而完整版將在周四（13日）發布。

在首個封面站在「C位」的夏蘭特，預告片中更獨佔一幕，外界紛紛推測這名曼城前鋒將成為FC24的封面人物。