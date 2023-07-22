法甲｜麥巴比被踢出PSG友賽名單　報道指不定去留來季將坐後備席

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）今夏轉會風波不斷，有指巴黎聖日耳門（PSG）已最後通牒麥巴比，要求他在7月31日前決定去留。

PSG周六（22日）公布日本行大軍名單，麥巴比不會隨行。據《The Athletic》報道，會方屬意掛牌出售這名法國球星，他亦不在球隊來季的計劃裏。



麥巴比上月公開表示暫時不會離隊，但亦拒絕續約，令PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）大感失望。在本月初新帥安歷基（Luis Enrique）上任的記者會上，艾卡利法明言「沒有人可以凌駕於球隊之上」，並稱只會給麥巴比兩個星期時間考慮。

《The Athletic》報道指，PSG認為麥巴比已決定明夏以自由身轉投皇馬，因此會方不會將該名法國球星納入來季的計劃中。今次日本之行，除小將施蒙斯（Xavi Simons）外，巴黎聖日耳門簽入的其他7名新援均在名單之上，，包括前皇馬中場阿辛斯奧（Marco Asensio）。值得一提的是，麥巴比胞弟伊登麥巴比（Ethan Mbappé）今次亦將前往日本，他目前16歲，是PSG U19成員。

麥巴比兩天前仍有參加球隊訓練，但其名字沒有出現在剛公布的日本行名單中。（路透社）

報道續指，PSG今月初曾給麥巴比一封長達3頁的信件，表明7月31日是最後期限：「為了避免（球會）因你最近的行為而持續癱瘓，這是唯一選擇。」

會方亦要求麥巴比在本月15日前澄清立場，但由於麥巴比本周沒與球會溝通，所以目前PSG對出售麥巴比持開放態度。如果今夏他不續約又未能離隊，球會願意來季讓這名24歲的球星坐在冷板凳上。

報道指如果麥巴比今夏不續約又未能離隊，PSG願意來季讓他坐在後備席。（路透社）

不過放售麥巴比也非易事，其轉會費預計高達1億歐元，而且薪酬極高，沒有多少球會能夠負擔。報道指已有沙特球會表示興趣，並將出價破紀錄的轉會費，不過巴黎聖日耳門亦確認，目前階段除皇家馬德里以外，麥巴比沒有加盟其他球會的意向。

如果今季離隊不遂，麥巴比隨時坐PSG「坐冷板」。《The Athletic》表示巴黎聖日耳門「對自己的法律立場（legal position）相當有信心」，但麥巴比在法國國家隊地位昭然，在最近的歐國盃外圍賽中，他已戴上隊長臂章，如果PSG執意要將他雪藏，會否受到來自法國足協以及球迷的輿論壓力？

麥巴比最近已戴上國家隊隊長臂章作賽，如PSG執意將他雪藏一季，會否引起輿論壓力？（Getty Images）

截至目前為止，皇馬一直保持沉默，如果他們現在出手，PSG為免人財兩失，應該也不會要求太高的轉會費，當然皇馬也可以省下這筆錢，留待明年夏天免費羅致麥巴比。不過值得留意的是，賓施馬（Karim Benzema）離隊後，皇馬一直沒有引入前鋒，目前陣中正印前鋒寥寥可數，僅有33歲老將祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin），以及19歲小將艾華路洛迪古斯（Álvaro Rodríguez）。

前者是皇馬今個月初從愛斯賓奴借入，雖然看起來像是權宜之舉，但其實他上季聯賽上陣33場射入16球，西甲神射手榜排名第3，僅次於羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski，23球）和賓施馬（19球），特意借來這名老將，或許正是他們想要過渡這個球季，等到下個夏天迎來麥巴比。