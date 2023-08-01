曼聯美國之旅觀察｜奧拿拿改變後防結構　查頓辛祖死馬當活馬醫

曼聯完成季前美國之旅的4場熱身賽，成績不算理想，僅1勝3負。曼聯今夏兩大新兵美臣蒙特及奧拿拿皆有參賽，並展現了正選實力，而且從這幾場比賽見到領隊坦赫格的戰術部署，大致延續上季的方針，但有些做法會比上季的更進一步。這篇文章想跟大家分享幾點關於曼聯美國之旅的觀察。



曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯美國之旅成績

勝阿仙奴2：0

負域斯咸1：3（曼聯派出青年軍為主力）

負皇馬0：2

負多蒙特2：3



美臣蒙特穿起曼聯的7號球衣。（Getty Images）

美臣蒙特

曼聯球迷總會對7號球衣主人多一份憧憬，認為他會是主宰球賽的主角，但美臣蒙特似乎不是這種球員。踢了幾場友賽，他還未有入球，亦未展現精湛的個人技術及鋒芒。美臣蒙特的特點是覆蓋範圍大，跑動積極，傳球選擇合理，加強球隊前場逼搶的效率，他又會處理角球及罰球。比起基斯甸艾歷臣，他更年輕，也更加跑得搶得，會是坦赫格體系中的重要一員。

奧拿拿的企位比以前迪基亞更靠前，積極參與控球。（Getty Images）

奧拿拿

如果要比較兩位新兵為曼聯帶來的改變，奧拿拿的真的是非常明顯。初看他為曼聯踢的熱身賽，最大的感受是「嘩！佢企到咁前嘅」。在那些迪基亞以前不會出現的位置，會驚訝地見到奧拿拿的身影。當球隊控球，奧拿拿有時的企位會跟中堅並排。奧拿拿用波更有自信，不懼對方逼搶，很少隨便大腳斬上前，長傳亦不俗，間中可以成為進攻發起點。

不過，這種踢法上得山多終遇虎，在未來的球季肯定有失誤，甚至是直接導致失球的犯錯，到時奧拿拿將會面臨極大的輿論及球迷壓力，那時才會是他的真正考驗。眾所周知，曼聯是「風頭躉」，任何東西都會被傳媒及球迷放大十倍、百倍，尤其擔任門將，壓力更大。歷史上，輿論壓垮了多少曼聯門將，希望奧拿拿是下一位雲達沙而非侯活。

域陀連迪洛夫被視為曼聯的第3中堅。（Getty Images）

「曼聯史東斯」

曼城中堅史東斯上季被哥迪奧拿改造成防中，曼聯今季也會有類似的安排？有了奧拿拿後，曼聯的防線部署也出現變化。由於奧拿拿在控球時可以當半個中堅用，所以左中堅會有傾向壓前，上到防中線，參與更多的進攻，而在轉攻為守時，亦可提高前場逼搶的人數及強度，協助防中。落實這個變化的球員，首選當然是慣於用波同時防守具侵略性的利辛度馬天尼斯，但從熱身賽見到，坦赫格亦想栽培域陀連迪洛夫擔任這個崗位。

更激進同時更冒險

坦赫格注重逼搶，他是一位看重攻防轉換的主帥。轉守為攻時，愈近對方龍門愈好，愈簡單愈直接愈好，要趁對方防守體系未就位前攻入去。轉攻為守時，也是愈近對方禁區愈好，那就代表愈遠離自己龍門，危險性較低，並趁對方還未企穩陣腳，就盡快搶回控球。不知是熱身賽大膽一點，還是真的為新球季嘗試，曼聯的逼搶比上季更激進，強度被上調了一級，但同時亦更冒險。

曼聯右閘雲比沙卡。（Getty Images）

後防失誤更加致命

陣形壓得更上，代表後防更少人，空位更多，容許後防的犯錯的空間更少，一錯就足以致命。上場對多蒙特，曼聯的3個失球皆來自後防的失誤。如果要踢出坦赫格心目中的足球，曼聯後防的傳球能力及默契一定要提高。華拉尼、馬天尼斯以至勞基梳爾相信達到要求，但雲比沙卡、班頓威廉斯及哈利馬古尼就成疑。

新位置能否激活查頓辛祖？（Getty Images）

查頓辛祖的新出路

查頓辛祖的表現令人失望了兩個球季，他無論踢左翼，還是右翼，都未如人意。坦赫格似乎沒有放棄他，今季找了個新方法，希望可以激活他，就是安排他踢偽9號。在安東尼馬迪爾太「玻璃」經常受傷下，反正鋒線人手不足，那就讓踢不好邊路的辛祖試一試，死馬當作活馬醫，看看有沒有奇效。儘管仍沒有眼前一亮的驚喜，但至少在美國之旅首場對阿仙奴，辛祖取得一個入球。在丹麥中鋒凱倫來投後，料辛祖打偽9號會是球隊的變招。

高比美奴在中場的控球及傳球有幾分普巴的影子。（Getty Images）

青訓小將有誰對辦

在眾小將中，最令人留下深刻印象的是高比美奴（Kobbie Mainoo），他在對阿仙奴一戰正選披甲拍美臣蒙特踢防中，表現比阿仙奴那邊的迪格蘭賴斯還要搶鏡，對皇家馬德里繼續正選，拍住卡斯米路，控球有板有眼，這位18歲球員踢出來有種保羅普巴的感覺。可惜，他在對皇馬時足踝受傷，季初缺陣。曼聯今夏送走了20歲的伊巴爾及查理沙維治，相信有助高比美奴上位。

曼聯在英超開季前還有兩場友賽，本周六主場對朗斯，接着下場會對畢爾包。曼聯在英超新球季的首場聯賽會在主場對狼隊。