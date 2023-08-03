45歲歐洲球壇「活化石」保方退役　麥巴比：銘記你的寶貴意見

球壇「活化石」保方（Gianluigi Buffon）退役，其前球隊、舊隊友紛紛向他送上祝福。



英國《BBC》、《衛報》及《Eurosport》等報道，45歲的保方宣布退役。他在社交網站上載一段長1分鐘的職業生涯精華片段，並寫道：「這是屬於大家的。你們給予我一切，而我亦為你們全力以赴。這是我們一起合力做到的。」

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國際足協、意甲、法甲、巴黎聖日耳門、祖雲達斯等球會組織的社交媒體帳戶，還有保羅戴巴拿、紐亞、比真歷、拿傑迪錫、杜格拉斯哥斯達、祖赫特、奇雲查普、干地等都有留言送上祝福。

與保方在巴黎聖日耳門做過隊友的基利安麥巴比在社交網站分享幾張合照，並寫道：「我非常榮幸有機會跟你並肩作戰，在你職業生涯的傳奇路上相遇。你是一位大人物，給予我寶貴的意見，我會終身銘記。」

保方在18/19球季短暫效力巴黎聖日耳門一個球季，與麥巴比做過一季隊友。

保方效力了19個球季的祖雲達斯在社交網站上寫道：「一位傳奇今日掛他的手套。你的撲救、笑容及性格將會永遠被記住。」